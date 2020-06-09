Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T12:25
https://ria.ru/20200609/1572676324.html
Патрушев рассказал о зависимости российского ОПК от импорта
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078486_0:272:3071:1999_1036x0_80_0_0_06382ef04b6f1289c0a511d448c7cbdf.jpg
РИА Новости

Патрушев рассказал о зависимости российского ОПК от импорта

12:25 09.06.2020
471
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг"
Бронетранспортер на колесной платформе Бумеранг
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг" . Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская "оборонка" все еще зависима от иностранных технологий и комплектующих, Совет безопасности определил меры по решению проблемы, сообщил секретарь СБ Николай Патрушев.
По его словам, "вопросы диверсификации и выпуска высокотехнологичной продукции" оборонным комплексом обсуждались не раз в прошлом году и в мае этого.
"Определены комплексные меры законодательного, организационного и технологического характера, направленные на ликвидацию зависимости ОПК от зарубежных технологий, комплектующих, сырья и материалов", - сказал Патрушев, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, необходимо ускоренно внедрять цифровые технологии, развивать производство электронной, радиоэлектронной продукции, станков и инструментов. Все это призвано "обеспечить конкурентоспособность на мировых рынках".
Детали не уточняются.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
10:26
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
3031051
Обсудить 0
Николай ПатрушевБезопасностьЭкономика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Россияне поддержат поправки в Конституцию, считает Матвиенко
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Патрушев назвал причины обрушения моста под Мурманском
Стартовый комплекс на космодроме Восточный
Началось производство ракеты "Ангара" для первого пуска с Восточного
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В Крыму проект Киева по административной реформе назвали фантазией
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Прокуратура заинтересовалась прошлыми ДТП с участием Ефремова
Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Военнослужащим Росгвардии могут дать право на продовольственный паек
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с участием Ефремова
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет публичное мероприятие в День России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00МЧС предупредило о шторме в Приамурье
14:00Студенты-медики могут быть средним медперсоналом в детских лагерях
13:59В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
13:59Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
Лента новостейМолния