Патрушев рассказал о зависимости российского ОПК от импорта

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская "оборонка" все еще зависима от иностранных технологий и комплектующих, Совет безопасности определил меры по решению проблемы, сообщил секретарь СБ Российская "оборонка" все еще зависима от иностранных технологий и комплектующих, Совет безопасности определил меры по решению проблемы, сообщил секретарь СБ Николай Патрушев

По его словам, "вопросы диверсификации и выпуска высокотехнологичной продукции" оборонным комплексом обсуждались не раз в прошлом году и в мае этого.

"Определены комплексные меры законодательного, организационного и технологического характера, направленные на ликвидацию зависимости ОПК от зарубежных технологий, комплектующих, сырья и материалов", - сказал Патрушев, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, необходимо ускоренно внедрять цифровые технологии, развивать производство электронной, радиоэлектронной продукции, станков и инструментов. Все это призвано "обеспечить конкурентоспособность на мировых рынках".