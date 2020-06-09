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2020-06-09T12:24
https://ria.ru/20200609/1572676140.html
В Крыму проект Киева по административной реформе назвали фантазией
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РИА Новости

В Крыму проект Киева по административной реформе назвали фантазией

12:24 09.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал фантазией проект киевских властей по административно-территориальной реформе полуострова, который подразумевает сокращение районов и переименование городов.
Ранее министерство развития общин и территорий Украины на правительственном портале "Децентрализация" опубликовало карту административно-территориальной реформы Крыма. Так, киевские власти намерены сократить количество районов с 14 до 10, а также переименовать часть населенных пунктов и районов, в частности, Красноперекопск - в Яны Капу, Красногвардейское - в Курман. При этом статус Севастополя никак не определен, а его границы четко не обозначены. Постановление об образовании и ликвидации районов в Крыму планируется вынести на рассмотрение депутатов Верховной рады.
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"Просто нет слов. Все это очередная абсолютная бессмыслица. Даже не знаю, как могла в голове украинских чиновников возникнуть подобная фантазия. Киевским властям пора прекратить распоряжаться территорией, которая больше никогда не будет им принадлежать. Крым – это территория Российской Федерации, и украинские деятели должны с этим смириться раз и навсегда",- сказал РИА Новости Кангиев.
По его словам, киевские власти могут делать на территории своих областей все, что захотят, так как это их право и возможности, а относительно их планов в Крыму - это "фантазия, несовместимая с реальностью".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Альберт КангиевРоссияВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
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