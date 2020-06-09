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2020-06-09T12:22
https://ria.ru/20200609/1572676038.html
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
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РИА Новости

"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП

12:22 09.06.2020
24518
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актер Иван Стебунов рассказал о реакции актера Михаила Ефремова на ДТП с его участием.
Стебунов отметил, что артист находился в состоянии шока, однако осознавал свою вину. Когда коллега, приехав на место аварии, подбежал к Ефремову, тот сидел на заднем сидении полицейской машины.
 "Говорю - "Ты чего?". А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец", - отметил Стебунов в комментарии "Комсомольской правде".
По его словам, Ефремов пожелал, чтобы при расследовании происшествия все было "по закону".
"Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку", - сказал Стебунов.
Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada.
По данным МВД, пострадавший в ДТП водитель Lada скончался в больнице.
Против Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако после смерти водителя обвинение переквалифицировали по более тяжкой статье, которая предусматривает до 12 лет колонии.
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434920473
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Человека нет из за алкоты ЧЕЛОВЕКА.Сколько можно было терпеть? Всегда его видели "под газами" никто не думал что произойдёт.Все кто знал и молчал пусть теперь думают о том что их молчание(одобрение) принесло горе и убило человека.
9 июня, 12:27
Вениамин Шабалин
4900001
Ему 56. Могут дать 12 лет калонии. Выйдет в 68. 6 Заодно подумает, и будет другим таким же «царькам, которым плевать на закон» промером. Я все сказал.
9 июня, 12:41
Andrey Bodrey
1030103
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