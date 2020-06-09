"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актер Иван Стебунов рассказал о реакции актера Актер Иван Стебунов рассказал о реакции актера Михаила Ефремова на ДТП с его участием.

Стебунов отметил, что артист находился в состоянии шока, однако осознавал свою вину. Когда коллега, приехав на место аварии, подбежал к Ефремову, тот сидел на заднем сидении полицейской машины.

"Говорю - "Ты чего?". А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец", - отметил Стебунов в комментарии "Комсомольской правде".

По его словам, Ефремов пожелал, чтобы при расследовании происшествия все было "по закону".

"Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку", - сказал Стебунов.

Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada.

По данным МВД, пострадавший в ДТП водитель Lada скончался в больнице.