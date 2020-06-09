В России с начала года 482 тысячи семей получили сертификат на маткапитал

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 480 тысяч российских семей получили сертификат на материнский капитал с начала года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Хочу сказать, что с начала года и на начало сегодняшнего дня 482 тысячи семей получили государственный сертификат на материнский капитал", - заявила Голикова на совещании председателя Совфеда Валентины Матвиенко с членами совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Она также отметила, что более 151 тысячи семей получили сертификат в электронном виде без обращения в Пенсионный фонд.
Голикова добавила, что 377 тысяч семей уже распорядились полученными средствами. По ее словам, всего с начала работы программы материнского капитала его получили более 10 миллионов семей, более 6,4 миллиона уже распорядились этими средствами.