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2020-06-09T12:30
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В России с начала года 482 тысячи семей получили сертификат на маткапитал
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РИА Новости

В России с начала года 482 тысячи семей получили сертификат на маткапитал

12:30 09.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖители Москвы гуляют по парку
Жители Москвы гуляют по парку
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 480 тысяч российских семей получили сертификат на материнский капитал с начала года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Хочу сказать, что с начала года и на начало сегодняшнего дня 482 тысячи семей получили государственный сертификат на материнский капитал", - заявила Голикова на совещании председателя Совфеда Валентины Матвиенко с членами совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Она также отметила, что более 151 тысячи семей получили сертификат в электронном виде без обращения в Пенсионный фонд.
Голикова добавила, что 377 тысяч семей уже распорядились полученными средствами. По ее словам, всего с начала работы программы материнского капитала его получили более 10 миллионов семей, более 6,4 миллиона уже распорядились этими средствами.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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