Автошкола в Ижевске освоила новый формат работы при коронавирусе

ИЖЕВСК, 9 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Когда в Удмуртии из-за пандемии Когда в Удмуртии из-за пандемии коронавируса объявили режим самоизоляции, автошколе "Лидер ПРО" в Ижевске пришлось срочно перестраивать формат работы. Они создали личные кабинеты курсантов на собственной IT-платформе, начали публиковать видеолекции - и обучение перешло в режим онлайн, это позволило компании сохранить и сотрудников, и клиентов.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей", директор по развитию сети автошкол Вероника Акубова рассказала, как компания справилась с кризисом и почему именно в период пандемии появляются новые возможности для развития.

© Фото предоставлено Вероникой Акубовой Директор по развитию сети автошкол "Лидер ПРО" Вероника Акубова © Фото предоставлено Вероникой Акубовой Директор по развитию сети автошкол "Лидер ПРО" Вероника Акубова

Добро пожаловать в семью

Вероника рассказывает, что их учебный центр отличается внимательным отношением к курсантам, здесь считают, что учение должен выйти из автошколы подготовленным на сто процентов водителем.

"Мы стараемся предоставить качественное обучение, высокий сервис. Учеников мы как в семью берем. У нас даже лозунг: добро пожаловать в семью! В автошколе есть отдел качества, если у ученика возникают какие-либо проблемы, то он всегда может туда обратиться, и его проблема будет решена", - рассказывает директор автошколы.

По словам Акубовой, в Ижевске работает десять филиалов, ежегодно сюда приходят обучаться вождению от 3 до 4 тысяч человек. И с марта компания планировала начать продавать франшизу, в том числе и за пределами своей республики, но из-за ситуации с коронавирусом старт продаж решили отложить.

"Запустим позже и, скорее всего, потратим гораздо меньше, чем планировали", - объясняет Акубова.

© Фото предоставлено Вероникой Акубовой Работа автошколы "Лидер ПРО" в Ижевске © Фото предоставлено Вероникой Акубовой Работа автошколы "Лидер ПРО" в Ижевске

Ушли в онлайн

По словам Акубовой, когда в регионе объявили режим самоизоляции, сначала под запрет попало обучение в классах, пришлось закрыть все филиалы.

"Мы стали курсантов подключать к личному кабинету на IT-платформе. Туда загрузили максимум лекций, которые записали наши преподаватели. А после урока у ученика есть возможность решать задания, посмотреть свою статистику. Также на портале появилась возможность оплатить уроки вождения через личный кабинет", - рассказывает Вероника.

Кроме того, преподаватели стали вести занятия и онлайн через соцсети.

Несмотря на закрытие филиалов, сокращать сотрудников, которых около ста в компании, не стали. Персонал перевели на дистанционную работу, но некоторым работникам пришлось сменить вид деятельности. Например, менеджерам по работе с клиентами, чей доход зависит от количества заключенных договоров, пришлось осваивать продвижение в соцсетях.

© Фото предоставлено Вероникой Акубовой Работа автошколы "Лидер ПРО" в Ижевске © Фото предоставлено Вероникой Акубовой Работа автошколы "Лидер ПРО" в Ижевске

Вероника признается, что тяжело стало, когда запретили проводить уроки вождения, поток клиентов снизился.

"Если сравнивать апрель 2019 года и апрель 2020, то количество заключенных договоров снизилось на 83%. Должны были прийти 300 человек, но пришло около 80 человек – это, те кто согласился учиться онлайн", - рассказывает она.

По ее словам, чтобы привлечь клиентов на этот период, компания предложила отсрочку платы за обучение.

Фактически автошкола не работала три недели, подсчитывает Вероника. На господдержку компания рассчитывать не могла, их деятельность не вошла в список пострадавших отраслей из-за пандемии. Однако кредиты брать тоже не стали, решили обойтись своими силами. Повезло, что арендодатели пошли навстречу и снизили плату. Но, конечно, надеялись на скорое возобновление занятий.

"Мы написали миллион писем, в том числе и главе республики Александру Бречалову , чтобы разрешили снова работать. Главный аргумент, который приводили, - такси ведь работает. А уроки вождения, по сути, ничем не отличается. В машине только инструктор и ученик", - говорит Акубова.

© Фото предоставлено Вероникой Акубовой Работа автошколы "Лидер ПРО" в Ижевске © Фото предоставлено Вероникой Акубовой Работа автошколы "Лидер ПРО" в Ижевске

За руль в маске и перчатках

В конце апреля автошколам Ижевска разрешили проводить занятия по вождению, но с соблюдением мер эпидемиологической безопасности: нахождение в автомобиле только в масках и перчатках, дезинфекция салона после каждого ученика. В мае возобновились и экзамены на получение прав, которые были отменены два месяца назад.

"Внутренний экзамен в школе мы тоже проводим с соблюдением мер безопасности. Чтобы не создавать массового скопления людей, на экзамен приглашаем индивидуально", - рассказывает Акубова.

А пока, признается Вероника, школа планирует использовать ситуацию экономического спада после коронавируса для развития.

© Фото предоставлено Вероникой Акубовой Работа автошколы "Лидер ПРО" в Ижевске © Фото предоставлено Вероникой Акубовой Работа автошколы "Лидер ПРО" в Ижевске

"Мы планируем открыть еще один филиал в период пандемии, потому что рынок аренды сейчас достаточно широкий, цены низкие. И поэтому мы не упускаем такую возможность, чтобы занять лучшие позиции", - говорит Акубова.

Вероника рассчитывает вернуться к "допандемийному" темпу работу уже в августе, говорит, что после разрешения проводить практические занятия люди активно начали записываться в автошколу.