В информсистеме по COVID-19 учтут медиков, которым положены выплаты

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В информационной системе по COVID-19 будут учитывать не только заболевших, но и носителей коронавируса, а также медиков, которым положены стимулирующие выплаты, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Пункт 2 изложить в следующей редакции: в информационном ресурсе (COVID-19) ведется учет информации о лицах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, в том числе о лицах , являющихся носителями возбудителя новой коронавирусной инфекции, о лицах с признаками пневмонии, о лицах, контактировавших с пациентами, о лицах, находящихся на карантине... А также о медицинских работниках, которым установлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку",- говорится в документе.