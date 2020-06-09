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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:18
https://ria.ru/20200609/1572675712.html
В информсистеме по COVID-19 учтут медиков, которым положены выплаты
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529461_0:274:3154:2048_1036x0_80_0_0_5135a44152b0c6e9da37df88d0f37b27.jpg
РИА Новости

В информсистеме по COVID-19 учтут медиков, которым положены выплаты

12:18 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В информационной системе по COVID-19 будут учитывать не только заболевших, но и носителей коронавируса, а также медиков, которым положены стимулирующие выплаты, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Пункт 2 изложить в следующей редакции: в информационном ресурсе (COVID-19) ведется учет информации о лицах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, в том числе о лицах , являющихся носителями возбудителя новой коронавирусной инфекции, о лицах с признаками пневмонии, о лицах, контактировавших с пациентами, о лицах, находящихся на карантине... А также о медицинских работниках, которым установлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку",- говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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