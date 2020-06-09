Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Работа информационного центра ЦИК РФ
Единый день голосования
2020-06-09T12:15
https://ria.ru/20200609/1572675538.html
В ЦИК рассказали о выборах, запланированных на единый день голосования
https://cdn22.img.ria.ru/images/155845/54/1558455473_0:0:2522:1419_1036x0_80_0_0_61a2f88ecdfa7ef261666951d090274c.jpg
РИА Новости

В ЦИК рассказали о выборах, запланированных на единый день голосования

12:15 09.06.2020
165
© РИА Новости / Александр КряжевМужчина голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке
Мужчина голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Единый день голосования должен состояться 13 сентября.
"Планируется, что в единый день голосования состоятся выборы 18 губернаторов на прямых выборах, еще двух губернаторов - в Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе - будут избирать депутаты региональных парламентов. В 11 регионах состоятся основные выборы депутатов законодательных органов субъектов федерации" - сказал Шевченко РИА Новости.
Он отметил, что практически во всех субъектах федерации запланированы муниципальные выборы, в том числе в 24 регионах страны будут избирать депутатов представительных органов административных центров (столиц) субъектов федерации.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
17 сентября 2019, 17:11
Жириновский предложил перенести единый день голосования на весну
"Дополнительные выборы депутатов Госдумы планируются в четырех одномандатных округах", - добавил Шевченко.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года выборы различного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали прямым голосованием губернаторов, ещё в трёх - через голосование в региональном парламенте. Городские думы избрали в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований избрали в трех столицах регионов. Также прошли дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
100005
Обсудить 0
Единый день голосованияРоссияЦИК РФГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Россияне поддержат поправки в Конституцию, считает Матвиенко
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Воробьев поручил подготовить Подмосковье к голосованию по Конституции
Антон Котяков
Котяков рассказал о сложностях при оформлении выплат на детей в регионах
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
Конституция РФ
СПЧ проведет мониторинг голосования по поправкам в Конституцию
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Актер Стебунов назвал ДТП с участием Ефремова трагедией
Геннадий Зюганов
Зюганов предложил президенту обсудить итоги ограничений по коронавирусу
Парк на Стрелке в историческом центре Ярославля
Ярославские власти придумали для туристов места для необычных выходных
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Ефремову могут помочь извинения и выплата компенсации, считает юрист
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключил, что "группы боевиков" захотят побоища на выборах
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Прокуратура заинтересовалась прошлыми ДТП с участием Ефремова
Жители Москвы гуляют по парку
В России с начала года 482 тысячи семей получили сертификат на маткапитал
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет публичное мероприятие в День России
Российские рубли
Выплаты по десять тысяч рублей получили почти 18,4 миллиона детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00МЧС предупредило о шторме в Приамурье
14:00Студенты-медики могут быть средним медперсоналом в детских лагерях
13:59В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
13:59Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
Лента новостейМолния