В ЦИК рассказали о выборах, запланированных на единый день голосования

Мужчина голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

Единый день голосования должен состояться 13 сентября.

"Планируется, что в единый день голосования состоятся выборы 18 губернаторов на прямых выборах, еще двух губернаторов - в Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе - будут избирать депутаты региональных парламентов. В 11 регионах состоятся основные выборы депутатов законодательных органов субъектов федерации" - сказал Шевченко РИА Новости.

Он отметил, что практически во всех субъектах федерации запланированы муниципальные выборы, в том числе в 24 регионах страны будут избирать депутатов представительных органов административных центров (столиц) субъектов федерации.

"Дополнительные выборы депутатов Госдумы планируются в четырех одномандатных округах", - добавил Шевченко.