В ЦИК рассказали о выборах, запланированных на единый день голосования

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Единый день голосования должен состояться 13 сентября.
"Планируется, что в единый день голосования состоятся выборы 18 губернаторов на прямых выборах, еще двух губернаторов - в Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе - будут избирать депутаты региональных парламентов. В 11 регионах состоятся основные выборы депутатов законодательных органов субъектов федерации" - сказал Шевченко РИА Новости.
Он отметил, что практически во всех субъектах федерации запланированы муниципальные выборы, в том числе в 24 регионах страны будут избирать депутатов представительных органов административных центров (столиц) субъектов федерации.
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"Дополнительные выборы депутатов Госдумы планируются в четырех одномандатных округах", - добавил Шевченко.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года выборы различного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали прямым голосованием губернаторов, ещё в трёх - через голосование в региональном парламенте. Городские думы избрали в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований избрали в трех столицах регионов. Также прошли дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.