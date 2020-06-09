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2020-06-09T12:15
https://ria.ru/20200609/1572675474.html
Запись в московские салоны красоты на июнь почти заполнена
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РИА Новости

Запись в московские салоны красоты на июнь почти заполнена

12:14 09.06.2020 (обновлено: 12:15 09.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель в защитной маске в парикмахерской
Посетитель в защитной маске в парикмахерской
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Посетитель в защитной маске в парикмахерской. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Запись в московские салоны красоты на июнь практически заполнена, частично заполняется и июль, очередей в первый день работы не наблюдается, рассказали РИА Новости представитель столичных салонов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропуска и график прогулок. Кроме того, начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.
Как рассказала РИА Новости администратор одного из салонов красоты, расположенного в спальном районе, звонки на запись поступали вплоть до 3 часов ночи, и сейчас осталось всего пару мест на июнь.
"У нас заполнен полостью июнь, есть несколько окошек свободных, но и они быстро заполняются. В основном все записываются на маникюр, педикюр и дизайн бровей. Звонки были и до того, как объявили, что можно открываться, мы вели предварительную запись", - рассказала администратор салона Арина.
Юлия, владелица салона красоты возле станции метро "Пражская", рассказала, что накануне открытия поступало очень много звонков. Она отметила, что в салоне была проведена полная дезинфекция всех поверхностей и приборов, а также беседа с мастерами о необходимости работать в специальной защитной одежде.
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Москва беспропускная. Когда в столице откроют парикмахерские и музеи?Режим самоизоляции в Москве подходит к концу. С 9 июня пропуска для передвижения по городу больше не потребуются. График прогулок тоже уйдет в прошлое. Можно радоваться. Но не время быть беспечным. Специалисты напоминают: гигиена превыше всего.
"Запись у нас идет очень хорошо. Мы принимаем клиентов исключительно со всеми требованиями Роспотребнадзора, то есть у нас интервалы между клиентами 10 минут, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Поток клиентов у нас очень хороший, в основном все хотят сделать маникюр, педикюр и эпиляцию. Записи на июль у нас пока единичные", - рассказала Юлия.
Сланы красоты, расположенные в центре, заполнены, записаться на ближайшие два дня уже невозможно. В разговоре с РИА Новости многие отметили, что активная запись началась после объявления об открытии салонов.
В первый день работы салонов нет крупного ажиотажа, очередей не наблюдается. Клиенты приходят строго по записи, мастера работают в масках и в специальной одежде. После каждого клиента рабочая поверхность дезинфицируется. Кроме того, в салоны не пускают клиентов без маски, а в случае ее отсутствия выдают на месте. Также клиентов просят продезинфицировать руки - для этого на стойках размещены санитайзеры.
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