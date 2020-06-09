Запись в московские салоны красоты на июнь почти заполнена

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Запись в московские салоны красоты на июнь практически заполнена, частично заполняется и июль, очередей в первый день работы не наблюдается, рассказали РИА Новости представитель столичных салонов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропуска и график прогулок. Кроме того, начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.

Как рассказала РИА Новости администратор одного из салонов красоты, расположенного в спальном районе, звонки на запись поступали вплоть до 3 часов ночи, и сейчас осталось всего пару мест на июнь.

"У нас заполнен полостью июнь, есть несколько окошек свободных, но и они быстро заполняются. В основном все записываются на маникюр, педикюр и дизайн бровей. Звонки были и до того, как объявили, что можно открываться, мы вели предварительную запись", - рассказала администратор салона Арина.

Юлия, владелица салона красоты возле станции метро "Пражская", рассказала, что накануне открытия поступало очень много звонков. Она отметила, что в салоне была проведена полная дезинфекция всех поверхностей и приборов, а также беседа с мастерами о необходимости работать в специальной защитной одежде.

"Запись у нас идет очень хорошо. Мы принимаем клиентов исключительно со всеми требованиями Роспотребнадзора , то есть у нас интервалы между клиентами 10 минут, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Поток клиентов у нас очень хороший, в основном все хотят сделать маникюр, педикюр и эпиляцию. Записи на июль у нас пока единичные", - рассказала Юлия.

Сланы красоты, расположенные в центре, заполнены, записаться на ближайшие два дня уже невозможно. В разговоре с РИА Новости многие отметили, что активная запись началась после объявления об открытии салонов.