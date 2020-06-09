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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-09T12:12
https://ria.ru/20200609/1572675353.html
Воробьев поручил подготовить Подмосковье к голосованию по Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572625256_0:181:2997:1867_1036x0_80_0_0_fc5b592ae65d2c96562d4fa15b95aead.jpg
РИА Новости

Воробьев поручил подготовить Подмосковье к голосованию по Конституции

12:12 09.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил членам регионального правительства обеспечить подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ и строго проследить за соблюдением всех необходимых мер безопасности в связи с COVID-19.
"Вторая важная тема – это голосование за поправки в Конституцию РФ – наш основной документ. Президент объявил, что 1 июля состоится референдум по голосованию. Наша задача, задача глав регионов, нашей избирательной комиссии также очень внимательно и с учётом новых стандартов организовать голосование ... Должны быть соблюдены все необходимые меры безопасности", - сказал Воробьев в ходе заседания с членами регионального правительства, которое транслировал телеканал "360".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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