Воробьев поручил подготовить Подмосковье к голосованию по Конституции

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил членам регионального правительства обеспечить подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ и строго проследить за соблюдением всех необходимых мер безопасности в связи с COVID-19.
"Вторая важная тема – это голосование за поправки в Конституцию РФ – наш основной документ. Президент объявил, что 1 июля состоится референдум по голосованию. Наша задача, задача глав регионов, нашей избирательной комиссии также очень внимательно и с учётом новых стандартов организовать голосование ... Должны быть соблюдены все необходимые меры безопасности", - сказал Воробьев в ходе заседания с членами регионального правительства, которое транслировал телеканал "360".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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