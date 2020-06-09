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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:11
https://ria.ru/20200609/1572675253.html
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 62
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 62

12:11 09.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 июн - РИА Новости. Один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 62, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2368 случаев заражения коронавирусом, скончался 61 человек, в том числе муфтий республики.
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"За сутки умер один пациент – мужчина 1966 года рождения, имевший сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, всего 2399 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели всего 1627 человек.
Госпитализированы 427 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 195, из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
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Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5387 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 887 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 528.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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