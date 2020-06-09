В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 62

НАЛЬЧИК, 9 июн - РИА Новости. Один пациент с Один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 62, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2368 случаев заражения коронавирусом, скончался 61 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент – мужчина 1966 года рождения, имевший сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в республике выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, всего 2399 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели всего 1627 человек.

Госпитализированы 427 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 195, из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5387 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 887 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 528.