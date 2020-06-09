Радио "Серебряный дождь" собирает деньги на продолжение вещания

"Мы запустили возможность перечислить нам деньги и будем признательны за любую помощь. Но, пожалуйста, ни в коем случае не присылайте нам ни рубля, если сами еле сводите концы с концами", - говорится на сайте с указанием, что уже собрано более 8,5 миллиона рублей.