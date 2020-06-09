Радио "Серебряный дождь" собирает деньги на продолжение вещания

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Радиостанция "Серебряный дождь" собирает деньги на продолжение вещания, соответствующее заявление размещено на сайте станции, уже переведено более 8,5 миллиона рублей.
Ранее генеральный директор радиостанции Дмитрий Савицкий сообщил РИА Новости, что "Серебряный дождь" выйдет в эфир в последний раз 4 июля из-за финансовых трудностей.
"Мы запустили возможность перечислить нам деньги и будем признательны за любую помощь. Но, пожалуйста, ни в коем случае не присылайте нам ни рубля, если сами еле сводите концы с концами", - говорится на сайте с указанием, что уже собрано более 8,5 миллиона рублей.
Информационно-развлекательная радиостанция "Серебряный дождь" начала свое вещание 4 июля 1995 года. В разное время с ней сотрудничали Владимир Соловьев, Александр Гордон, Ксения Собчак и другие ведущие. Как заявляет радиостанция, при ее поддержке и непосредственном участии в Москве прошли гастроли звезд мировой величины: Элтона Джона, Ринго Старра, Deep Purple и других.