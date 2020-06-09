В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом

САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Еще три пациента с Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , все они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 32 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончался 171 человек с коронавирусом, в том числе трое в Самарской области.

"Всего в регионе 32 человека скончались, в том числе мужчины 53 и 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 53 лет, страдавшая заболеванием крови", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 46 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 39 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, три человека заразились от ранее заболевших, еще у четверых коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3246 случаев заражения коронавирусом, 1485 человек выздоровели.