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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:04
https://ria.ru/20200609/1572674885.html
В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5991b6d7f80c003a2fa7a30a76944a0.jpg
РИА Новости

В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом

12:04 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, все они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 32 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончался 171 человек с коронавирусом, в том числе трое в Самарской области.
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"Всего в регионе 32 человека скончались, в том числе мужчины 53 и 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 53 лет, страдавшая заболеванием крови", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 46 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 39 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, три человека заразились от ранее заболевших, еще у четверых коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3246 случаев заражения коронавирусом, 1485 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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