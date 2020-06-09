В Норильске почти 33 тысячи квадратных метров грунта обработали сорбентом

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты уже обработали сорбентами (поглощающими вещества материалами) почти 33 тысячи квадратных метров загрязненной территории на месте разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"В течение суток обработано сорбентом и утилизировано 6000 квадратных метров загрязненного грунта, всего – 32 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Накануне сообщалось о 26 600 "квадратов" обработанного загрязненного грунта и водной поверхности.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.