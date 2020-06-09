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2020-06-09T11:59
https://ria.ru/20200609/1572674562.html
В Норильске почти 33 тысячи квадратных метров грунта обработали сорбентом
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РИА Новости

В Норильске почти 33 тысячи квадратных метров грунта обработали сорбентом

11:58 09.06.2020 (обновлено: 11:59 09.06.2020)
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© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФСпециалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФ
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты уже обработали сорбентами (поглощающими вещества материалами) почти 33 тысячи квадратных метров загрязненной территории на месте разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"В течение суток обработано сорбентом и утилизировано 6000 квадратных метров загрязненного грунта, всего – 32 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Накануне сообщалось о 26 600 "квадратов" обработанного загрязненного грунта и водной поверхности.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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