Упавшего из окна больницы под Воронежем врача выписали после лечения

В конце апреля в интернете появилась видеозапись двух воронежских медиков, которые пожаловались на условия работы. Один из них, врач скорой помощи Александр Шулепов, сообщил, что у него "только что подтвердился COVID-19", но главный врач Новоусманской районной больницы не снял их со смены. Департамент здравоохранения региона подтвердил, что у Шулепова, возможно, коронавирусная инфекция, а вскоре в Telegram появилось видео, где Шулепов объясняет, что со смены его с коллегой сняли, и на вызовы они не выезжали.