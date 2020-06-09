Упавшего из окна больницы под Воронежем врача выписали после лечения

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Врач скорой помощи, упавший из окна больницы под Воронежем, выписан из стационара после курса лечения, сообщил во вторник РИА Новости представитель областной клинической больницы.
В конце апреля в интернете появилась видеозапись двух воронежских медиков, которые пожаловались на условия работы. Один из них, врач скорой помощи Александр Шулепов, сообщил, что у него "только что подтвердился COVID-19", но главный врач Новоусманской районной больницы не снял их со смены. Департамент здравоохранения региона подтвердил, что у Шулепова, возможно, коронавирусная инфекция, а вскоре в Telegram появилось видео, где Шулепов объясняет, что со смены его с коллегой сняли, и на вызовы они не выезжали.
В ночь на 2 мая Шулепов упал из окна палаты на втором этаже Новоусманской районной больницы, где он находился на изоляции. Медработника доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы №1 с черепно-мозговой травмой. Во второй половине мая Шулепова перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, где он пробыл до последнего времени.
"Пациент в настоящий момент выписан", - сказал собеседник агентства.
По факту падения врача из окна СК начал доследственную проверку. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Воронежской области Елена Андрикевич, материалы проверки переданы в полицию.
Как ранее рассказал РИА Новости источник в системе здравоохранения региона, у Шулепова тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 3285 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1699.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.