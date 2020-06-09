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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T13:32
https://ria.ru/20200609/1572674468.html
Упавшего из окна больницы под Воронежем врача выписали после лечения
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543421_0:0:2906:1635_1036x0_80_0_0_02fa3252721acce5573d8d9c299ee7fd.jpg
РИА Новости

Упавшего из окна больницы под Воронежем врача выписали после лечения

11:57 09.06.2020 (обновлено: 13:32 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Врач скорой помощи, упавший из окна больницы под Воронежем, выписан из стационара после курса лечения, сообщил во вторник РИА Новости представитель областной клинической больницы.
В конце апреля в интернете появилась видеозапись двух воронежских медиков, которые пожаловались на условия работы. Один из них, врач скорой помощи Александр Шулепов, сообщил, что у него "только что подтвердился COVID-19", но главный врач Новоусманской районной больницы не снял их со смены. Департамент здравоохранения региона подтвердил, что у Шулепова, возможно, коронавирусная инфекция, а вскоре в Telegram появилось видео, где Шулепов объясняет, что со смены его с коллегой сняли, и на вызовы они не выезжали.
В ночь на 2 мая Шулепов упал из окна палаты на втором этаже Новоусманской районной больницы, где он находился на изоляции. Медработника доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы №1 с черепно-мозговой травмой. Во второй половине мая Шулепова перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, где он пробыл до последнего времени.
"Пациент в настоящий момент выписан", - сказал собеседник агентства.
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По факту падения врача из окна СК начал доследственную проверку. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Воронежской области Елена Андрикевич, материалы проверки переданы в полицию.
Как ранее рассказал РИА Новости источник в системе здравоохранения региона, у Шулепова тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 3285 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1699.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Воронежская областьВоронежПроисшествия
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