Архангельские леса могут стать объектом национального лесного наследия

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группа ученых и экспертов проведет полевые исследования в архангельских лесах, чтобы подготовить документы и добиться присвоения этим территориям статуса национального лесного наследия, который недавно появился в законодательстве, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
"Группа ученых и экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF) проведет полевые исследования ландшафтов и биоразнообразия крупного участка нетронутых лесов в Лешуконском районе Архангельской области. Материалы экспедиции станут основой для обоснования природной ценности территории и придания ей статуса национального лесного наследия", - говорится в сообщении.
Как уточняет фонд, участок расположен между реками Мезенская Пижма и Четлас и представляет собой крупный массив диких северотаежных лесов. По своим характеристикам леса Лешуконского района относятся к притундровым и играют важную роль в регулировании климата, поддержании водного режима и сохранения биологического разнообразия и редких видов. Экспедиция продлится до конца июня, данные будут переданы в Минприроды и Рослесхоз в следующем году.
"Национальное лесное наследие – это не затронутые рубками и иной хозяйственной деятельностью лесные участки, имеющие ценность на национальном или глобальном уровне с точки зрения сохранения лесного биоразнообразия, крупных лесных экосистем, а также экосистем, значимых с исторической и культурной точек зрения. Необходимая правовая база для выделения объектов национального лесного наследия появилась в России в 2018 году, однако до сих пор не была опробована. Лешуконские леса могут стать первым таким участком в стране", - уточняет фонд.
В сообщении отмечается, что на работу по выделению в Архангельской области ценного участка леса площадью более 100 тысяч гектаров с присвоением ему статуса национального лесного наследия было собрано 1,5 миллиона рублей.