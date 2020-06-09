Архангельские леса могут стать объектом национального лесного наследия

"Национальное лесное наследие – это не затронутые рубками и иной хозяйственной деятельностью лесные участки, имеющие ценность на национальном или глобальном уровне с точки зрения сохранения лесного биоразнообразия, крупных лесных экосистем, а также экосистем, значимых с исторической и культурной точек зрения. Необходимая правовая база для выделения объектов национального лесного наследия появилась в России в 2018 году, однако до сих пор не была опробована. Лешуконские леса могут стать первым таким участком в стране", - уточняет фонд.