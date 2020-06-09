Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Следующая задача в конце недели, я обращаю внимание и главного санитарного врача (Подмосковья - ред.), мы видим, что Москва вчера допустила, разрешила дополнительно работать разным сферам услуг. Наша задача – внимательно посмотреть и соответствующие изменения подготовить, как только будет первая возможность", - сказал Воробьев в ходе заседания с членами регионального правительства, которое транслировал телеканал "360".
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