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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:59
https://ria.ru/20200609/1572674139.html
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1036x0_80_0_0_2a119ffd69ee3ba52d23d9aa50c064fe.jpg
РИА Новости

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

11:59 09.06.2020
18951
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Следующая задача в конце недели, я обращаю внимание и главного санитарного врача (Подмосковья - ред.), мы видим, что Москва вчера допустила, разрешила дополнительно работать разным сферам услуг. Наша задача – внимательно посмотреть и соответствующие изменения подготовить, как только будет первая возможность", - сказал Воробьев в ходе заседания с членами регионального правительства, которое транслировал телеканал "360".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
2460027
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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