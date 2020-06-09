В Словении семейная пара впервые возглавит посольство Германии

"Главной мотивацией для такой модели служит сознание того, что мы хотим и должны больше времени проводить с нашими детьми", - заявили супруги. В семье трое детей семи, восьми и десяти лет.

Паре пришлось обдумать, как они будут делить между собой четырехлетний срок нахождения на должности, в итоге они решили сменять друг друга примерно каждые восемь месяцев. При этом пара выступает за жесткое разделение времени на семью и рабочие обязанности. Например, если один из партнеров заболеет во время исполнения обязанностей посла, подменять его будет не супруг, а заместитель посла. При этом на общественных мероприятиях, где присутствует пара, оба являются официальными представителями Германии. Первым обязанности посла начнет исполнять Польман.