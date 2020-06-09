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2020-06-09T11:51
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В Словении семейная пара впервые возглавит посольство Германии
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РИА Новости

В Словении семейная пара впервые возглавит посольство Германии

11:51 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюбляна
Любляна
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Любляна. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Семейная пара впервые будет возглавлять посольство Германии в Словении, передает телеканал ARD.
Натали Каутер и Адриан Польман, 45 и 43 лет, оба юристы, с 2005 года работают в МИД. У них уже есть опыт разделения работы:  несколько лет они делили должность заместителя посла ФРГ в Сараево. Потом работали в министерстве в Берлине. В августе они отправятся в Словению.
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"Главной мотивацией для такой модели служит сознание того, что мы хотим и должны больше времени проводить с нашими детьми", - заявили супруги. В семье трое детей семи, восьми и десяти лет.
Паре пришлось обдумать, как они будут делить между собой четырехлетний срок нахождения на должности, в итоге они решили сменять друг друга примерно каждые восемь месяцев. При этом пара выступает за жесткое разделение времени на семью и рабочие обязанности. Например, если один из партнеров заболеет во время исполнения обязанностей посла, подменять его будет не супруг, а заместитель посла. При этом на общественных мероприятиях, где присутствует пара, оба являются официальными представителями Германии.  Первым обязанности посла начнет исполнять Польман.
В МИД ФРГ открыты к идее разделения работы семейной парой. В министерстве отмечают, что пытаются оставаться привлекательным работодателем, а для этого важна гибкость.  В МИД работают много семейных пар, примерно 11% в постоянном составе. Однако далеко не всегда супруги находятся на одном карьерном уровне.
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МИД ГерманииСловенияБерлин (город)СараевоВ мире
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