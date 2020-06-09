В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 50

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Два пациента в возрасте 66 и 71 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 51, сообщает правительство региона.
За минувшие сутки в области выявлены 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 182 жителя Тулы и других районов области.
"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 66 и 71 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Тулы и Новомосковска", - говорится в сообщении.
На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 4843 человек, число выздоровевших выросло до 2623. В регионе умер 51 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.