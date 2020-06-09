Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:50
https://ria.ru/20200609/1572673968.html
В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 50
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571793402_0:0:3124:1757_1036x0_80_0_0_761b039935cf0dda9f49ab3cef49bce4.jpg
РИА Новости

В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 50

11:50 09.06.2020
99
© РИА Новости / Евгений БиятовВрачи в коридоре больницы
Врачи в коридоре больницы
© РИА Новости / Евгений Биятов
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Два пациента в возрасте 66 и 71 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 51, сообщает правительство региона.
За минувшие сутки в области выявлены 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 182 жителя Тулы и других районов области.
"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 66 и 71 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Тулы и Новомосковска", - говорится в сообщении.
На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 4843 человек, число выздоровевших выросло до 2623. В регионе умер 51 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
001000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТулаТульская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В Красноярском крае число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 50
Самара
В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На Кубани умерли два пациента с коронавирусом
Коронавирус
Врач оценил вероятность последующих волн коронавируса
Любляна
В Словении семейная пара впервые возглавит посольство Германии
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Упавшего из окна больницы под Воронежем врача выписали после лечения
Тест на коронавирус
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 21 тысячу
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Академик предсказал вторую волну коронавируса
Эмблема на форме сотрудника полиции
Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Россия и Китай готовят Годы научно-технического сотрудничества
Калининград
На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
Конституция РФ
СПЧ проведет мониторинг голосования по поправкам в Конституцию
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1727
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Академик: масочный режим должен действовать до начала вакцинации от COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
Лента новостейМолния