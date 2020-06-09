В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 50

"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 66 и 71 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Тулы и Новомосковска", - говорится в сообщении.

На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 4843 человек, число выздоровевших выросло до 2623. В регионе умер 51 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.