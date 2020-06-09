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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:05
https://ria.ru/20200609/1572673713.html
Академик предсказал вторую волну коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1036x0_80_0_0_81017ba07f26e59da99c5d4d7ea1022f.jpg
РИА Новости

Академик предсказал вторую волну коронавируса

11:47 09.06.2020 (обновлено: 12:05 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Юрий Беленков считает, что нужно готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции.
"Мы сейчас находимся на уровне формирования концепции. Почему это надо? Потому что <...> конечно, вторая волна будет <...> Дело все в том, что это естественное течение любой вирусной инфекции", — сказал он на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Специалист отметил, что вирусные инфекции идут волнообразно. Однако какой будет вторая волна COVID-19, "зависит не только от течения вирусной инфекции, но и от нас тоже", подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юрий БеленковЗдоровье - Общество
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