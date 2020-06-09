Академик предсказал вторую волну коронавируса

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Юрий Беленков считает, что нужно готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции.
"Мы сейчас находимся на уровне формирования концепции. Почему это надо? Потому что <...> конечно, вторая волна будет <...> Дело все в том, что это естественное течение любой вирусной инфекции", — сказал он на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Специалист отметил, что вирусные инфекции идут волнообразно. Однако какой будет вторая волна COVID-19, "зависит не только от течения вирусной инфекции, но и от нас тоже", подчеркнул он.
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