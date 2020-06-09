Академик предсказал вторую волну коронавируса

"Мы сейчас находимся на уровне формирования концепции. Почему это надо? Потому что <...> конечно, вторая волна будет <...> Дело все в том, что это естественное течение любой вирусной инфекции", — сказал он на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".