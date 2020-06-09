СПЧ проведет мониторинг голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президентский совет по правам человека проведет мониторинг голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте СПЧ.
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека создал временную рабочую группу по мониторингу голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав рабочей группы на этом этапе вошли ответственный секретарь СПЧ, глава комиссии Совета по избирательным правам Александр Точенов, члены совета Андрей Бабушкин, Мария Большакова, Игорь Борисов, Александр Брод, Ева Меркачева и Леонид Поляков. Сообщается, что правозащитники будут работать в формате мобильных мониторинговых групп в ряде субъектов РФ, к совместной работе будут приглашаться члены региональных общественных палат, уполномоченные по правам человека и представители независимых общественных организаций.
"Работа предстоит очень серьезная. Мы будем посещать избирательные участки с целью проверить соблюдение порядка голосования. С одной стороны, будем смотреть на реализацию гражданами своего права на участие в управлении государством через данное голосование, чтобы была произведена процедура тайного голосования, чтобы на участках были наблюдатели и представители СМИ. С другой стороны должны быть соблюдены права граждан на безопасность и охрану здоровья", - рассказал Точенов, слова которого приводятся в сообщении.
По словам ответственного секретаря СПЧ, мониторинг голосования в период пандемии требует особого внимания к ограничительным мерам, принятым в разных регионах страны.
"В ближайшее время мы должны будем организоваться, сформировать списки регионов и составы мобильных группы, выработать полную методику работы по аналогии с работой мониторинговой группы СПЧ по наблюдению на выборах только с учетом специфики процедуры общероссийского голосования, в том числе и дистанционного электронного голосования, и специфики субъектов", — отметил Александр Точенов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.