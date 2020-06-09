СПЧ проведет мониторинг голосования по поправкам в Конституцию

"Работа предстоит очень серьезная. Мы будем посещать избирательные участки с целью проверить соблюдение порядка голосования. С одной стороны, будем смотреть на реализацию гражданами своего права на участие в управлении государством через данное голосование, чтобы была произведена процедура тайного голосования, чтобы на участках были наблюдатели и представители СМИ. С другой стороны должны быть соблюдены права граждан на безопасность и охрану здоровья", - рассказал Точенов, слова которого приводятся в сообщении.