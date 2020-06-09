Мосгордуме рекомендовали принять проекты о противодействии сниффингу

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике одобрила проекты и изменения в федеральное и московское законодательство в части противодействия сниффингу (вдыхание бытового газа) и рекомендовала Мосгодуме принять доработанные документы на ближайшем заседании, передает корреспондент РИА Новости.