Мосгордуме рекомендовали принять проекты о противодействии сниффингу

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике одобрила проекты и изменения в федеральное и московское законодательство в части противодействия сниффингу (вдыхание бытового газа) и рекомендовала Мосгодуме принять доработанные документы на ближайшем заседании, передает корреспондент РИА Новости.
Комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике во вторник вновь разбирала вопрос о противодействии сниффингу среди молодёжи. Ранее, на предыдущем заседании комиссии, эта тема была подробно рассмотрена, принято единогласное решение подготовить проект постановления МГД о внесении изменений в федеральное законодательство, а также изменения редактора по статьям столичного законопроекта, к которым возникли замечания у прокуратуры и государственно-правового управления аппарата МГД, в той части, что предложенный в московском законопроекте запрет продажи газовых баллончиков и иных содержащих сжиженный газ товаров до 18 лет может регулироваться только на федеральном уровне, а не московском.
Как рассказал редактор проекта и глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов, доработанные документы должны решить следующие задачи: разработать профилактические программы в Москве, запретить пропаганду сниффинга, снизить доступность данной категории товаров. Предложение комиссии о том, что товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, должны подлежать обязательной возрастной маркировке, тоже нашло отражение в законопроекте, который будут предлагать на федеральный уровень. Также предлагается повысить ответственность для взрослых, по чьей вине ребенок стал сниффером – в федеральном кодексе закрепить ответственность за продажу этой категории товаров и в московском кодексе включить норму, согласно которой вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания является административным правонарушением и влечет наложение штрафов.
"Предлагаю принять решение и рекомендовать Московской городской думе завтра на заседании поддержать и принять постановление Московской городской думы о проекте федерального закона о внесении изменений в статью 14 Федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации и статью 5 Федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред из здоровью и развитию, а также проект постановления Московской городской думы о проекте федерального закона о внесении изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях, принять завтра в первом чтении и при отсутствии поправок принять в целом. Что касается проекта закона города Москвы об установлении ограничений в сфере розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженнные углеводородные газы, используемых для личных и бытовых нужд, и о внесении изменений в отдельный закон города Москвы принять завтра в первом чтении, с учетом поправок редактора, внесенных до принятия в первом чтении и при отсутствии поправок в дальнейшем принять также законопроект в целом", - сказал Щитов.
Профильная комиссии одобрила документы и единогласно рекомендовала рассмотреть их на дистанционном заседании Мосгордумы, которое состоится в среду, 10 июня.
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