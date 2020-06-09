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2020-06-09T13:55
https://ria.ru/20200609/1572673482.html
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572677257_0:0:1389:781_1036x0_80_0_0_e8f66f8821a93e6c52a3d8f8ba682780.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

11:45 09.06.2020 (обновлено: 13:55 09.06.2020)
3363
© СК РФВ Красноярском районе задержаны подростки, подозреваемые в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности
В Красноярском районе задержаны подростки, подозреваемые в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности
© СК РФ
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
По предварительным данным, с октября 2019 года по июнь 2020-го они изучали "запрещенную литературу и просматривали видеофильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Добавляется, что навыки молодые люди отрабатывали в заброшенном доме, на пустырях и стройках.
Возбуждено дело о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Двое подростков признали вину и находятся под домашним арестом, третий остается в СИЗО.
Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, но по ряду тяжких статей — уже с 14. Максимальное наказание для подростков — десять лет воспитательной колонии.
Сотрудники ФСБ
3 августа 2019, 23:51
ФСБ нашла в дагестанском селе девять самодельных бомб
1164021217
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Государство что ли? Все секции и кружки платные в России и многим недоступны.
9 июня, 12:21
Павлуша Сысойев
13001110
Какие ещё анархисты в 14 лет? Мы тоже в детстве взрывали всё что можно было, от шифера до дихлофосов и магний и много чего ещё. Там по ходу кто-то знатно щеглам мозги обработал, вот его брать и надо. Анархисты..
9 июня, 12:34
Konstantin Plotskiy
1200009
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