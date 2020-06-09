В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском районе задержаны подростки, подозреваемые в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности

По предварительным данным, с октября 2019 года по июнь 2020-го они изучали "запрещенную литературу и просматривали видеофильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Добавляется, что навыки молодые люди отрабатывали в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

Возбуждено дело о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Двое подростков признали вину и находятся под домашним арестом, третий остается в СИЗО.