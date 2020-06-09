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2020-06-09T11:40
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Ефремову могут помочь извинения и выплата компенсации, считает юрист
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РИА Новости

Ефремову могут помочь извинения и выплата компенсации, считает юрист

11:40 09.06.2020
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Извинение перед родственниками погибшего и компенсация минимум в 5 миллионов рублей могут помочь актеру Михаилу Ефремову снизить наказание за ДТП, пояснила РИА Новости адвокат Оксана Михалкина.
Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественной машины впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.
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"Это тяжкий состав преступления, получить по нему условный срок нельзя. Смягчающим обстоятельством может стать извинение перед родственниками погибшего и, безусловно, возмещение ущерба - денежная компенсация. Учитывая, что он публичный человек, сумма не должна быть меньше 5 миллионов рублей", - сказала РИА Новости Михалкина.
Она отметила, что переквалификация на более мягкий состав также возможно, если будет установлено, что актер не был пьян – в СМИ появлялась информация, что он якобы просто принял снотворное.
"Если алкогольное опьянение не будет доказано, возможна переквалификация на преступление, совершенное по неосторожности, там более мягкое наказание", - считает адвокат.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваОксана МихалкинаМихаил ЕфремовПроисшествия
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"Если алкогольное опьянение не будет доказано" Это же сколько необходимо забошлять, чтобы оно не было доказано. 5 млн рублей явно не отделаешься...
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DarkMen 3
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