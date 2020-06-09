Конференция 40 стран в Москве по ксенофобии перенесена на 2021 год

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Третья московская международная конференция по противодействию ксенофобии, расизму и антисемитизму "Защитим будущее", запланированная на 12-13 октября 2020 года, из-за пандемии коронавируса перенесена на 2021 год, точные даты будут названы в начале осени, сообщил во вторник организатор форума Российский еврейский конгресс (РЕК).

"В условиях длительной самоизоляции невозможно было провести масштабные социологические исследования, которые традиционно делаются до начала конференции для представления и обсуждения их с международным экспертным сообществом", - пояснили в РЕК причину переноса конференции.

Кроме того, организаторы предполагают, что в той или иной степени ограничения по авиасообщению будут сохранены до конца года, что сделает маловероятным приезд в Москву приглашенных участников из более чем 40 стран.

По данным оргкомитета, пандемия коронавируса повлияет не только на сроки проведения конференции, но и на ее повестку. "Одной из тем станет влияние пандемии на уровень ксенофобии и на межнациональные отношения в России и мире. Традиционная задача конференции - зафиксировать текущие тенденции, обсудить проблемы и выработать решения", - отмечается в сообщении.