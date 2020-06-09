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Религия и мировоззрение
2020-06-09T11:39
https://ria.ru/20200609/1572672815.html
Конференция 40 стран в Москве по ксенофобии перенесена на 2021 год
https://cdn24.img.ria.ru/images/148663/00/1486630080_0:0:3053:1717_1036x0_80_0_0_fcf3ee365e529b290f69f87e1a52e704.jpg
РИА Новости

Конференция 40 стран в Москве по ксенофобии перенесена на 2021 год

11:39 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОткрытие интерактивного центра "Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем"
Открытие интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Третья московская международная конференция по противодействию ксенофобии, расизму и антисемитизму "Защитим будущее", запланированная на 12-13 октября 2020 года, из-за пандемии коронавируса перенесена на 2021 год, точные даты будут названы в начале осени, сообщил во вторник организатор форума Российский еврейский конгресс (РЕК).
"В условиях длительной самоизоляции невозможно было провести масштабные социологические исследования, которые традиционно делаются до начала конференции для представления и обсуждения их с международным экспертным сообществом", - пояснили в РЕК причину переноса конференции.
Кроме того, организаторы предполагают, что в той или иной степени ограничения по авиасообщению будут сохранены до конца года, что сделает маловероятным приезд в Москву приглашенных участников из более чем 40 стран.
По данным оргкомитета, пандемия коронавируса повлияет не только на сроки проведения конференции, но и на ее повестку. "Одной из тем станет влияние пандемии на уровень ксенофобии и на межнациональные отношения в России и мире. Традиционная задача конференции - зафиксировать текущие тенденции, обсудить проблемы и выработать решения", - отмечается в сообщении.
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
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Международная конференция по противодействию ксенофобии, расизму и антисемитизму "Защитим будущее" проводится в Москве каждые два года. Ее организует Российский еврейский конгресс при поддержке МИД РФ, правительства Москвы, Федерального агентства по делам национальностей РФ, Всемирного еврейского конгресса, фонда "Генезис" и Евро-Азиатского еврейского конгресса. "С каждым разом масштаб конференции растет: если в первой принимали участие около 400 человек из 14 стран, то во второй - 600 из 35 стран", - проинформировали в РЕК.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссийский еврейский конгресс
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