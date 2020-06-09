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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:38
https://ria.ru/20200609/1572672735.html
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 38,5 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/30/1563123033_0:339:3037:2047_1036x0_80_0_0_93414157dd96483f9305078be7aff970.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 38,5 тысячи

11:38 09.06.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 38,5 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Сообщается, что за сутки были зафиксированы 218 случаев COVID-19. Подавляющее большинство новых зараженных выявлено среди иностранных рабочих, проживающих в общежитиях.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее сообщалось о 38 296 инфицированных. Таким образом, общее число случаев СOVID-19 в Сингапуре достигло 38 514.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСингапур (страна)В мире
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