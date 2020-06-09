В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 38,5 тысячи

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 38,5 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Сообщается, что за сутки были зафиксированы 218 случаев COVID-19. Подавляющее большинство новых зараженных выявлено среди иностранных рабочих, проживающих в общежитиях.
Днем ранее сообщалось о 38 296 инфицированных. Таким образом, общее число случаев СOVID-19 в Сингапуре достигло 38 514.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.