В Турции рассказали, когда ждут первых туристов из России

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Турции определились с условиями безопасного приема иностранных туристов и подтвердили ожидания по открытию авиасообщения с Россией в июле, В Турции определились с условиями безопасного приема иностранных туристов и подтвердили ожидания по открытию авиасообщения с Россией в июле, сообщает АТОР.

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой в интервью местным СМИ заявил, что нормализация туризма пройдет в очень короткие сроки, однако ожидать в сезоне-2020 показателей 2019 года было бы неоправданно. "В этом году сектор не ориентирован на получение прибыли. Акценты — на нормализацию работы и подготовку к сезону-2021", — отметил он.

По его словам, страна не будет требовать тестов, справок или иных документов, подтверждающих отсутствие Covid-19. Однако туристов ждет бесконтактная термометрия, но в отличии, например, от требований Роспотребнадзора, "пропускной" температурный порог будет выше. Для теста ПЦР в медицинский пункт, который будет развернут прямо на пограничном контроле, пригласят тех, у кого будет температура выше 38 градусов. Результат скрининга на коронавирус обещают уже через час.

Мехмет Эрсой добавил, что Турция не откажет в лечении тем, кто заболеет "ковидом" или любой другой инфекцией на отдыхе. Правда, не уточнил, будет ли это лечение в государственных больницах платным или бесплатным.

Кроме того, министр подчеркнул, что переговоры с Россией о восстановлении авиасообщения продолжаются, и "Турция среди первых стран, с которыми РФ хотела бы снова возобновить рейсы".