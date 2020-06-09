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Туризм
2020-06-09T11:40
https://ria.ru/20200609/1572672607.html
В Турции рассказали, когда ждут первых туристов из России
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РИА Новости

В Турции рассказали, когда ждут первых туристов из России

11:40 09.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПляж в Турции
Пляж в Турции
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Турции определились с условиями безопасного приема иностранных туристов и подтвердили ожидания по открытию авиасообщения с Россией в июле, сообщает АТОР.
Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой в интервью местным СМИ заявил, что нормализация туризма пройдет в очень короткие сроки, однако ожидать в сезоне-2020 показателей 2019 года было бы неоправданно. "В этом году сектор не ориентирован на получение прибыли. Акценты — на нормализацию работы и подготовку к сезону-2021", — отметил он.
По его словам, страна не будет требовать тестов, справок или иных документов, подтверждающих отсутствие Covid-19. Однако туристов ждет бесконтактная термометрия, но в отличии, например, от требований Роспотребнадзора, "пропускной" температурный порог будет выше. Для теста ПЦР в медицинский пункт, который будет развернут прямо на пограничном контроле, пригласят тех, у кого будет температура выше 38 градусов. Результат скрининга на коронавирус обещают уже через час.
Мехмет Эрсой добавил, что Турция не откажет в лечении тем, кто заболеет "ковидом" или любой другой инфекцией на отдыхе. Правда, не уточнил, будет ли это лечение в государственных больницах платным или бесплатным.
Кроме того, министр подчеркнул, что переговоры с Россией о восстановлении авиасообщения продолжаются, и "Турция среди первых стран, с которыми РФ хотела бы снова возобновить рейсы".
Как отметил Эрсой, в борьбе с пандемией Россия "очень хорошо управляет процессом". Он выразил надежду, что авиасообщение с нашей страной начнется в июле.
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