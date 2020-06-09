В Бишкеке коронавирус выявили у шести сотрудников детсадов

БИШКЕК, 9 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен у шести сотрудников детсадов в столице Киргизии Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"При прохождении ПЦР-диагностики у шести сотрудников дошкольных образовательных организаций города Бишкека обнаружен коронавирус", - сказал представитель штаба.
По его словам, идут подготовительные работы к открытию детских садов, закрытых на карантин в середине марта в связи со вспышкой коронавируса в республике. "Проводится ПЦР-диагностика всем сотрудникам детсадов. Центры госсанэпидемнадзора республики ведут проверки по подготовке дошкольных образовательных организаций к приему детей, выдаются санитарные предписания. При соответствии всем санитарным нормам специалисты дадут разрешение для начала приема детей в соответствии с утвержденными алгоритмами", - подчеркнули в штабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались. В Киргизии зафиксированы 2055 случаев заражения, умерли 24 человека, выздоровели и были выписаны из больниц 1483 пациентов.
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