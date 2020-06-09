В Бишкеке коронавирус выявили у шести сотрудников детсадов

По его словам, идут подготовительные работы к открытию детских садов, закрытых на карантин в середине марта в связи со вспышкой коронавируса в республике. "Проводится ПЦР-диагностика всем сотрудникам детсадов. Центры госсанэпидемнадзора республики ведут проверки по подготовке дошкольных образовательных организаций к приему детей, выдаются санитарные предписания. При соответствии всем санитарным нормам специалисты дадут разрешение для начала приема детей в соответствии с утвержденными алгоритмами", - подчеркнули в штабе.