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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:36
https://ria.ru/20200609/1572672551.html
В Бишкеке коронавирус выявили у шести сотрудников детсадов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Бишкеке коронавирус выявили у шести сотрудников детсадов

11:36 09.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
БИШКЕК, 9 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен у шести сотрудников детсадов в столице Киргизии Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"При прохождении ПЦР-диагностики у шести сотрудников дошкольных образовательных организаций города Бишкека обнаружен коронавирус", - сказал представитель штаба.
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По его словам, идут подготовительные работы к открытию детских садов, закрытых на карантин в середине марта в связи со вспышкой коронавируса в республике. "Проводится ПЦР-диагностика всем сотрудникам детсадов. Центры госсанэпидемнадзора республики ведут проверки по подготовке дошкольных образовательных организаций к приему детей, выдаются санитарные предписания. При соответствии всем санитарным нормам специалисты дадут разрешение для начала приема детей в соответствии с утвержденными алгоритмами", - подчеркнули в штабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались. В Киргизии зафиксированы 2055 случаев заражения, умерли 24 человека, выздоровели и были выписаны из больниц 1483 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБишкекКиргизияВ мире
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