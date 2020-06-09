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2020-06-09T11:39
https://ria.ru/20200609/1572672525.html
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:203:713:604_1036x0_80_0_0_de49c792ca7f4f17e0bf1e3b440f5132.jpg
РИА Новости

Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце

11:39 09.06.2020
90207
© Фото : @amefremovaАнна Мария Ефремова
Анна Мария Ефремова
© Фото : @amefremova
Анна Мария Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария, комментируя аварию в центре Москвы с его участием, сообщила, что разочарована в отце.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.
"Я искренне надеялся, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно", - написала она в Instagram.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
09:46
СМИ опубликовали видео с Ефремовым после ДТП
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
РазОЧАРОВАНА?! Ну да, предыдущее его поведение, безусловно, было очаровательным!
9 июня, 11:42
gadukino.2013
30522025
А она что должна была сделать? Расскажи? Наручниками его к батарее приковать? Может глотку его синюю заклеить скочем? Бегать за ним круглосуточно? Что? Ей теперь скорее всего это разгребать. Если она нормальный человек, то придется помогать семье погибшего.
9 июня, 12:12
Константин Деткин
5310136
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