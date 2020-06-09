В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости. Еще двое пациентов, у которых был выявлен Еще двое пациентов, у которых был выявлен коронавирус , скончались в больницах Калининграда , общее число летальных случаев в регионе возросло до 31, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 45 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 31. Два новых случая - мужчина 62 года и женщина 65 лет, у обоих коронавирусная инфекция протекала на фоне тяжелых соматических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем", - сказали в штабе.

Среди заболевших двое детей, посещавших детские сады. Дети заразились в семье, заболевание у них протекает в форме ОРВИ. Группы закрыты на две недели, установлено медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками, все они будут обследованы.в

По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 17 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований. В основном, это контактные в семье и по месту работы заболевших. Еще 28 заболевших выявили при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 16 из них диагностирована пневмония, в том числе один случай тяжелой формы.

Всего на 9 июня на COVID-19 регионе обследованы 62,9 тысячи человек. Выявлены 1858 случаев заражения, из них 847 человек выздоровели (65 за последние сутки), умер 31, остаются под медицинским наблюдением 4548 человек, в том числе 100 в условиях обсерватора.