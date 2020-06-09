Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:35
https://ria.ru/20200609/1572672435.html
В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/152101/82/1521018223_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1699e76b2e01d4864e0a0fbf25e7695f.jpg
РИА Новости

В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом

11:35 09.06.2020
164
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости. Еще двое пациентов, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининграда, общее число летальных случаев в регионе возросло до 31, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 45 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 31. Два новых случая - мужчина 62 года и женщина 65 лет, у обоих коронавирусная инфекция протекала на фоне тяжелых соматических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем", - сказали в штабе.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Среди заболевших двое детей, посещавших детские сады. Дети заразились в семье, заболевание у них протекает в форме ОРВИ. Группы закрыты на две недели, установлено медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками, все они будут обследованы.в
По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 17 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований. В основном, это контактные в семье и по месту работы заболевших. Еще 28 заболевших выявили при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 16 из них диагностирована пневмония, в том числе один случай тяжелой формы.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всего на 9 июня на COVID-19 регионе обследованы 62,9 тысячи человек. Выявлены 1858 случаев заражения, из них 847 человек выздоровели (65 за последние сутки), умер 31, остаются под медицинским наблюдением 4548 человек, в том числе 100 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалининград
Рекомендуем
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием Юлии Норкиной
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Член Совета Федерации Алексей Пушков
Пушков высмеял слова историка из США о России
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Кадр из сериала Игра престолов
Кит Харингтон рассказал, почему Джон Сноу не смог бы занять Железный трон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
Лента новостейМолния