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2020-06-09T11:38
https://ria.ru/20200609/1572672293.html
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании медсестры в лесополосе
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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании медсестры в лесополосе

11:34 09.06.2020 (обновлено: 11:38 09.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На медсестру детской поликлиники на юго-западе Москвы напали и изнасиловали, когда она возвращалась с работы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Девушка шла домой со смены по лесополосе на проспекте Вернадского. На нее совершили нападение и изнасиловали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшая работает медсестрой в детской коронавирусной поликлинике.
Как сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова, преступление произошло 3 июня, заведено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый в преступлении 25-летний мужчина был задержан, а впоследствии арестован, добавила она.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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