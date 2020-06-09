В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании медсестры в лесополосе

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На медсестру детской поликлиники на юго-западе Москвы напали и изнасиловали, когда она возвращалась с работы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Девушка шла домой со смены по лесополосе на проспекте Вернадского. На нее совершили нападение и изнасиловали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшая работает медсестрой в детской коронавирусной поликлинике.
Как сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова, преступление произошло 3 июня, заведено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый в преступлении 25-летний мужчина был задержан, а впоследствии арестован, добавила она.