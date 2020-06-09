В Китае раскритиковали заявления о распространении COVID-19 прошлым летом

"Вы меня спрашиваете, считаю ли я этот метод исследования не очень достоверным, я не ученый и не эксперт в этом вопросе, у меня нет права делать какие-то комментарии на сей счет. Но мне кажется, что в выводы, основанные на потоке автомобилей, сложно поверить любому взрослому человеку. Например, сегодня у нас будет мероприятие в южном здании, количество автомобилей увеличилось в несколько раз, какие вы можете сделать выводы? Что у нас заболевших больше стало? Мне кажется, что этот метод исследования очень сильно притянут за уши", - заявила на брифинге Хуа Чуньин, комментируя исследование.