В Китае раскритиковали заявления о распространении COVID-19 прошлым летом

ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала "притянутыми за уши" выводы американских ученых, основанных на количестве автомобилей возле больниц Уханя, о том, что COVID-19 якобы мог распространиться в конце лета 2019 года.
Американские ученые изучили спутниковые снимки парковок у больниц в Китае и запросы в поисковой системе Baidu о заболеваниях и предположили, что коронавирус мог появиться еще в конце лета 2019 года. Ученые из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета и Детской больницы в Бостоне в США заметили тенденцию к резкому увеличению количества паркуемых автомобилей у больниц в городе Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса, и поисковых запросов в интернете о кашле и диарее, которые являются симптомами заражения COVID-19, в конце лета и начале осени 2019 года. Исследователи сделали вывод, что коронавирус мог распространиться на несколько месяцев раньше, чем о нем было объявлено официально.
"Вы меня спрашиваете, считаю ли я этот метод исследования не очень достоверным, я не ученый и не эксперт в этом вопросе, у меня нет права делать какие-то комментарии на сей счет. Но мне кажется, что в выводы, основанные на потоке автомобилей, сложно поверить любому взрослому человеку. Например, сегодня у нас будет мероприятие в южном здании, количество автомобилей увеличилось в несколько раз, какие вы можете сделать выводы? Что у нас заболевших больше стало? Мне кажется, что этот метод исследования очень сильно притянут за уши", - заявила на брифинге Хуа Чуньин, комментируя исследование.
В опубликованном исследовании американские ученые отметили, что не могут подтвердить, что увеличение поисковых запросов и количества транспорта на больничных парковках в Ухане напрямую связано именно с коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.