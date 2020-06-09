В Италии арестовали почти 60 мафиози, в том числе братьев сенатора

РИМ, 9 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры арестовали 59 человек по обвинению в мафиозной деятельности: операция нанесла удар по трем кланам неаполитанской преступной организации каморра.

Как сообщили журналистам представители карабинеров, расследование "раскрыло тесную сеть совместного участия в сфере предпринимательства и политики". Его фигуранты обвиняются в создании мафиозной организации, коррупции при проведении выборов, вымогательстве и махинациях на аукционах.

Помимо выполнения ордеров на арест, "на стадии извещения" находится конфискация имущества на сумму свыше 80 миллионов евро.