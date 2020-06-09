Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T11:36
https://ria.ru/20200609/1572672103.html
В Италии арестовали почти 60 мафиози, в том числе братьев сенатора
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_0:153:3077:1884_1036x0_80_0_0_50c2ab8575e88e3e1a9baac1d1d2a90b.jpg
РИА Новости

В Италии арестовали почти 60 мафиози, в том числе братьев сенатора

11:30 09.06.2020 (обновлено: 11:36 09.06.2020)
402
© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции
© Фото : Polizia di Stato
РИМ, 9 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры арестовали 59 человек по обвинению в мафиозной деятельности: операция нанесла удар по трем кланам неаполитанской преступной организации каморра.
Как сообщили журналистам представители карабинеров, расследование "раскрыло тесную сеть совместного участия в сфере предпринимательства и политики". Его фигуранты обвиняются в создании мафиозной организации, коррупции при проведении выборов, вымогательстве и махинациях на аукционах.
Помимо выполнения ордеров на арест, "на стадии извещения" находится конфискация имущества на сумму свыше 80 миллионов евро.
Газета la Repubblica в связи с операцией отмечает, что карабинеры также арестовали троих братьев сенатора от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Луиджи Чезаро. Двое из них, также фигурирующие в другом расследовании вокруг каморры, помещены под домашний арест. Третий, хозяин медицинского центра на северной окраине Неаполя, заключен под стражу.
Автомобиль Следственного комитета РФ
10:54
В Подмосковье завели дело на "авторитета" Васю Бандита
320100
Обсудить 0
Сильвио БерлускониНеапольВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании медсестры в лесополосе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье завели дело на "авторитета" Васю Бандита
Сергей Рябков
Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности
Остров Ибица
В Испании закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию
Мечеть Коджатепе в Анкаре
Турецкая прокуратура выдала ордер на арест 191 военнослужащего
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о недопустимости беспредела в Белоруссии
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Ефремову могут помочь извинения и выплата компенсации, считает юрист
Военные в Ливии
На крупнейшее месторождение в Ливии вторглись вооруженные люди
Ирина Венедиктова
Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США по ядерному оружию
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
Лента новостейМолния