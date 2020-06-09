В Нижегородской области 803 человека излечились от COVID-19 за сутки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Более 800 жителей Более 800 жителей Нижегородской области , выздоровевших от COVID-19 , выписали за сутки из больниц, это рекордная цифра, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 9 июня, в Нижегородской области зафиксированы еще 292 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 12 734 человек.

"Коронавирус стал серьезным вызовом для всех, но, прежде всего, для нашей медицины. В первые недели эпидемии приходилось иметь дело с очень опасным и непонятным "врагом". Но с каждым новым пациентом, с каждой новой историей болезни наши медики получают уникальный опыт, благодаря которому удается эффективнее бороться с недугом. Как результат – 5741 житель региона, то есть 45% от общего числа заболевших, уже выздоровели и вернулись к привычной жизни. Рекордное число нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписано за последние сутки - 803 человека", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина

Около 4,2 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,6 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 85 человек – в обсерваторах.

"По данным на 9 июня, от коронавируса скончались еще 5 жителей области, число летальных случаев достигло 145. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - отмечается в сообщении.

Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 267 037 человек. Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 6019 человек.