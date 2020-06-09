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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:29
https://ria.ru/20200609/1572672019.html
В Нижегородской области 803 человека излечились от COVID-19 за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области 803 человека излечились от COVID-19 за сутки

11:29 09.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Более 800 жителей Нижегородской области, выздоровевших от COVID-19, выписали за сутки из больниц, это рекордная цифра, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным на 9 июня, в Нижегородской области зафиксированы еще 292 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 12 734 человек.
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"Коронавирус стал серьезным вызовом для всех, но, прежде всего, для нашей медицины. В первые недели эпидемии приходилось иметь дело с очень опасным и непонятным "врагом". Но с каждым новым пациентом, с каждой новой историей болезни наши медики получают уникальный опыт, благодаря которому удается эффективнее бороться с недугом. Как результат – 5741 житель региона, то есть 45% от общего числа заболевших, уже выздоровели и вернулись к привычной жизни. Рекордное число нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписано за последние сутки - 803 человека", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина.
Около 4,2 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,6 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 85 человек – в обсерваторах.
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"По данным на 9 июня, от коронавируса скончались еще 5 жителей области, число летальных случаев достигло 145. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - отмечается в сообщении.
Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 267 037 человек. Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 6019 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская областьОбщество
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