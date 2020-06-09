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2020-06-09T13:24
https://ria.ru/20200609/1572671863.html
Роспотребнадзор рассказал, как избежать перегрева в жару
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как избежать перегрева в жару

11:26 09.06.2020 (обновлено: 13:24 09.06.2020)
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© Depositphotos / wulwaisПляж
Пляж
© Depositphotos / wulwais
Пляж. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В жаркую погоду следует отказаться от жирной пищи и пить больше воды, напомнила пресс-служба Роспотребнадзора.
Там отметили, что при жаре потребность в энергии снижается, поэтому летом организму нужна менее калорийная пища. Так что потребление мяса следует свести к минимуму, лучше всего заменить его рыбой или морепродуктами, рекомендуют эксперты.
"Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи", — говорится в сообщении.
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Для профилактики обезвоживания специалисты советуют больше пить — чай, минеральную воду, морс, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. А вот от употребления сладких и газированных напитков они рекомендуют отказаться.
Для укрепления иммунитета можно есть фрукты и овощи, но перед употреблением их нужно тщательно мыть.
Для профилактики перегрева следует ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков, подчеркнули в пресс-службе.
"Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает", — добавили в Роспотребнадзоре.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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