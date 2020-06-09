Роспотребнадзор рассказал, как избежать перегрева в жару

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В жаркую погоду следует отказаться от жирной пищи и пить больше воды, напомнила пресс-служба В жаркую погоду следует отказаться от жирной пищи и пить больше воды, напомнила пресс-служба Роспотребнадзора

Там отметили, что при жаре потребность в энергии снижается, поэтому летом организму нужна менее калорийная пища. Так что потребление мяса следует свести к минимуму, лучше всего заменить его рыбой или морепродуктами, рекомендуют эксперты.

"Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи", — говорится в сообщении.

Для профилактики обезвоживания специалисты советуют больше пить — чай, минеральную воду, морс, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. А вот от употребления сладких и газированных напитков они рекомендуют отказаться.

Для укрепления иммунитета можно есть фрукты и овощи, но перед употреблением их нужно тщательно мыть.

Для профилактики перегрева следует ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков, подчеркнули в пресс-службе.