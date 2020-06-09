Лукашенко заявил о недопустимости беспредела в Белоруссии

МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ход кампании по выборам главы государства, заявил, что "демократия демократией", но беспредела в стране быть не должно, и потребовал от чиновников обеспечить законность и правопорядок.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание по вопросам деятельности госорганов системы обеспечения национальной безопасности. Согласно фотоснимку в Telegram-канале "Пул первого", на совещании присутствуют председатель КГБ Валерий Вакульчик, глава МВД Юрий Караев, глава Следственного комитета Иван Носкевич, руководитель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, глава МЧС Владимир Ващенко, спикеры двух палат парламента и другие чиновники.
"Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности - сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют конституция и закон", - заявил Лукашенко.
Выборы на высший государственный пост в Белоруссии назначены на 9 августа. В кандидаты выдвигаются 14 человек, Лукашенко баллотируется на шестой президентский срок.
Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина ранее заявила, что нынешняя политическая кампания является самой тяжелой за всю историю страны из-за большого количества нарушений уже на раннем этапе, в том числе из-за проведения отдельными претендентами не пикетов по сбору подписей, а митингов в нарушение порядка об организации массовых мероприятий. Первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич отмечал, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности.