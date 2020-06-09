Лукашенко заявил о недопустимости беспредела в Белоруссии

"Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности - сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют конституция и закон", - заявил Лукашенко.