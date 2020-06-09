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2020-06-09T11:15
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Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности
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РИА Новости

Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности

11:15 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Двадцать второго июня в Вене пройдет встреча по контролю над вооружениями и стратегической стабильности на уровне с российской стороны заместителя министра иностранных дел, с американской - спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли. Консультации будут проводиться в межведомственном формате. Мы позитивно оцениваем возобновление такого рода контактов", - сказал Рябков.
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"Вместе с тем, у нас вызывает недоумение упоминание в Вашингтоне о том, что американская сторона ожидает на этой встрече представителей Китайской Народной Республики. У нас нет понимания относительно готовности Китая к такому контакту. Мы с уважением относимся к известной позиции Пекина", - добавил замминистра.
В понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР.
Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию, завила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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Маршалл БиллингслиХуа ЧуньинМИД КНРСергей РябковКитайВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
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