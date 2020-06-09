Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Двадцать второго июня в Вене пройдет встреча по контролю над вооружениями и стратегической стабильности на уровне с российской стороны заместителя министра иностранных дел, с американской - спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли. Консультации будут проводиться в межведомственном формате. Мы позитивно оцениваем возобновление такого рода контактов", - сказал Рябков.
"Вместе с тем, у нас вызывает недоумение упоминание в Вашингтоне о том, что американская сторона ожидает на этой встрече представителей Китайской Народной Республики. У нас нет понимания относительно готовности Китая к такому контакту. Мы с уважением относимся к известной позиции Пекина", - добавил замминистра.
В понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР.
Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию, завила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.