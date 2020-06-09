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2020-06-09T13:39
https://ria.ru/20200609/1572671344.html
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662521_0:119:1276:837_1036x0_80_0_0_c74c96ea30c41be89e01cb5b8284090b.jpg
РИА Новости

Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП

11:14 09.06.2020 (обновлено: 13:39 09.06.2020)
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб человек. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Виталий Чернышев.

"Вчера его допрашивали в качестве подозреваемого, он свою причастность не отрицал, официального предъявления обвинения еще не было. <...> Изначально, еще вчера, он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин", — отметил собеседник агентства.

По его словам, артиста допросят позднее. Согласно закону официальное признание вины устанавливают во время допроса по уголовному делу.
Авария произошла вчера вечером у дома номер три на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.
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Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Как сообщали СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло и кто еще находился в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в ближайшее время Ефремова доставят на допрос, где, скорее всего, следователи примут решение об избрании ему меры пресечения.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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Закрыть его до суда надо, чтобы из страны не убежал. А то уедет на Украину и будет дальше Россию оскорблять.
9 июня, 11:38
А Андрей Мартынов
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Ефремова под арест!
9 июня, 11:30
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