Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб человек. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Виталий Чернышев.

"Вчера его допрашивали в качестве подозреваемого, он свою причастность не отрицал, официального предъявления обвинения еще не было. <...> Изначально, еще вчера, он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин", — отметил собеседник агентства.

По его словам, артиста допросят позднее. Согласно закону официальное признание вины устанавливают во время допроса по уголовному делу.

Авария произошла вчера вечером у дома номер три на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Как сообщали СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло и кто еще находился в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.