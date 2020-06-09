В Москве заработали все виды проездных

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вместе со снятием режима самоизоляции и пропусков все виды проездных для поездок на транспорте вновь заработали в Вместе со снятием режима самоизоляции и пропусков все виды проездных для поездок на транспорте вновь заработали в Москве , но покупать билеты у водителей в наземном транспорте пока нельзя, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее во время действия режима самоизоляции и пропусков, которые были отменены мэром с 9 июня, социальные карты были заблокированы, также были недоступны любые виды проездных и оплаты поездок кроме карты "Тройка", так как к ней привязывался цифровой пропуск. Кроме того, был введен запрет на продажу проездных непосредственно у водителя в наземном транспорте.

"У водителей в наземном транспорте (Мосгортранс и автобусы по госконтракту) по-прежнему билеты продаваться не будут", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что продлить проездной можно будет с 12 июня, если с 30 марта до 9 июня по нему было совершено не больше 22 поездок. Это можно сделать в кассах метро и киосках " Мосгортранса ".

"Проездные можно продлить в любой удобный день, поэтому, если вам не обязательно пользоваться транспортом в ближайшие дни, можете продлить проездной позже", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что продлить можно проездные на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также билеты "ТАТ" и социальные карты.

"При компенсации неиспользованных билетов также будет учитываться поэтапность снятия ограничений. При этом, если срок действия билета не истек до 9 июня, к нему будет добавлено то количество дней, которые совпали с периодом вынужденной самоизоляции. Если срок действия проездного закончился в период карантина, он будет продлен в день обращения в кассы на количество дней, которые совпали с периодом изоляции. Например, если проездной действовал до 22 апреля, его продлят на 24 дня", - пояснили пресс-службе.

Кроме того, школьники, студенты, ординаторы и аспиранты также смогут перезаписать все не потраченные во время самоизоляции билеты на социальные карты.

"Мы понимаем, что снятие ограничений совпадает с летними отпусками наших пассажиров. Поэтому мы не ограничиваем период, в который можно будет обратиться в кассы для продления действия билетов, если горожане не смогли воспользоваться ими из-за режима повышенной готовности. Продление произойдет с даты обращения пассажира, поэтому пользоваться услугой нужно непосредственно перед запланированной поездкой. Для удобства горожан продлить проездные билеты также можно будет онлайн. Сервис по продлению и механика его работы будут анонсированы позднее", – добавили в пресс-службе департамента.

В департаменте также отметили, что помимо проездных вновь стала доступна оплата проезда непосредственно на турникете с помощью банковских карт.