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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:14
https://ria.ru/20200609/1572671264.html
Лещенко выразил благодарность медсестре, поддержавшей его в Коммунарке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156211/71/1562117112_0:307:2846:1908_1036x0_80_0_0_15780a8d34f92793a1ce68d87b8063df.jpg
РИА Новости

Лещенко выразил благодарность медсестре, поддержавшей его в Коммунарке

11:12 09.06.2020 (обновлено: 11:14 09.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Певец Лев Лещенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко, который в апреле выписался из больницы в Коммунарке, выразил благодарность медсестре, поддержавшей его, когда он болел коронавирусом.
Ранее Лещенко переболел пневмонией на фоне коронавируса. Певец попал в реанимацию, но затем его перевели в обычную палату. Позднее он получил отрицательный результат по тестам на коронавирус, его выписали из Коммунарки в начале апреля.
"Я приехал, меня положили в палату, и на следующий день я был вынужден лечь на два дня в палату интенсивной терапии, но без ИВЛ, и была замечательная медсестра Наташа, которая не отходила от меня вот эти два дня. И потом, когда я уже вернулся в палату обычную, где лежала моя супруга, она заходила к нам, спрашивала о здоровье", - рассказал Лещенко РИА Новости.
Артист добавил, что медсестра Наташа очень веселый и жизнерадостный человек, который своим настроением и искренней заботой поддержала его в трудные минуты. "И я до сих пор поддерживаю с ней отношения, иногда даже звоню, перезваниваюсь с ней. Думаю, что мы будем с ней общаться и дальше", - заключил артист.
МИА "Россия сегодня" при поддержке министерства здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-медики" запустило онлайн-акцию "Пожалуйста, дышите!", в которой собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал на сайте ria.ru. Те, кто хочет рассказать свои истории, могут присылать их на адрес breathe@rian.ru.
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21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лев ЛещенкоОбщество
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