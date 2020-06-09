Лещенко выразил благодарность медсестре, поддержавшей его в Коммунарке

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко, который в апреле выписался из больницы в Коммунарке, выразил благодарность медсестре, поддержавшей его, когда он болел коронавирусом.
Ранее Лещенко переболел пневмонией на фоне коронавируса. Певец попал в реанимацию, но затем его перевели в обычную палату. Позднее он получил отрицательный результат по тестам на коронавирус, его выписали из Коммунарки в начале апреля.
"Я приехал, меня положили в палату, и на следующий день я был вынужден лечь на два дня в палату интенсивной терапии, но без ИВЛ, и была замечательная медсестра Наташа, которая не отходила от меня вот эти два дня. И потом, когда я уже вернулся в палату обычную, где лежала моя супруга, она заходила к нам, спрашивала о здоровье", - рассказал Лещенко РИА Новости.
Артист добавил, что медсестра Наташа очень веселый и жизнерадостный человек, который своим настроением и искренней заботой поддержала его в трудные минуты. "И я до сих пор поддерживаю с ней отношения, иногда даже звоню, перезваниваюсь с ней. Думаю, что мы будем с ней общаться и дальше", - заключил артист.
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