Лещенко выразил благодарность медсестре, поддержавшей его в Коммунарке

"Я приехал, меня положили в палату, и на следующий день я был вынужден лечь на два дня в палату интенсивной терапии, но без ИВЛ, и была замечательная медсестра Наташа, которая не отходила от меня вот эти два дня. И потом, когда я уже вернулся в палату обычную, где лежала моя супруга, она заходила к нам, спрашивала о здоровье", - рассказал Лещенко РИА Новости.