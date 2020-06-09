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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:12
https://ria.ru/20200609/1572671225.html
В Минтрансе рассказали, как аэропорты нарушают меры против коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574490_0:43:3490:2006_1036x0_80_0_0_5f943bd9e80c583c7e65ccabdc7a9053.jpg
РИА Новости

В Минтрансе рассказали, как аэропорты нарушают меры против коронавируса

11:12 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево в Москве
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Несоблюдение перчаточно-масочного режима, отсутствие дистанции, продолжение работы предприятий общепита - такие нарушения санитарного режима в основном выявлены в российских аэропортах по итогам проверок, проведенных с начала июня, сообщает Минтранс РФ.
"С начала июня инспекторы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта провели 86 рейдовых осмотров в аэропортах и на воздушных судах в разных регионах страны. Всего было проверено 63 воздушных судна различных авиакомпаний и 23 аэропорта. В ходе проверок выявлено 124 случая несоблюдения методических рекомендаций обеспечения санитарной безопасности, разработанных Минтрансом России и согласованных Роспотребнадзором. Из них 27 на воздушных судах, 97 — в аэропортах", - говорится в сообщении.
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Среди основных нарушений санитарных мер выявлены, в частности, следующие: не все входы в аэропорты оборудованы средствами термометрии; в общественных зонах аэропорта не проводится регулярная профилактическая уборка с использованием дезинфицирующих средств с установленной периодичностью (3 часа, 6 часов, 12 часов); при посадке в самолет измерение температуры у пассажиров проводится не в полном объеме; не проводится дезинфекция рук.
Некоторые аэропорты не информируют пассажиров о необходимости соблюдать меры профилактики и защиты, о правилах поведения в поездке в условиях эпидемии, симптомах коронавируса и мерах борьбы с ним. Также не в полном объеме соблюдаются условия социального дистанцирования в местах потенциального скопления пассажиров. В частности, на входе в зоны досмотра нет напольной разметки в 1,5 метра, места для сидения не маркированы.
В ряде аэропортов работают предприятия общественного питания, в которых наблюдается массовое скопление людей. Также среди нарушений - несоблюдение перчаточно-масочного режима, отсутствие инструкции о действиях кабинного экипажа в случае обнаружения заболевшего во время полета, дефицит или отсутствие санитайзеров.
Материалы проверок, зафиксированные в том числе с помощью фото- и видеоустройств, направлены в Роспотребнадзор.
Госавианадзор 8 июня провел профилактические рейды в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" и пришел к выводу, что организация обслуживания пассажиров в основном соответствует методическим указаниям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВнуковоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Домодедово (аэропорт)Общество
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