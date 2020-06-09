В Минтрансе рассказали, как аэропорты нарушают меры против коронавируса

Среди основных нарушений санитарных мер выявлены, в частности, следующие: не все входы в аэропорты оборудованы средствами термометрии; в общественных зонах аэропорта не проводится регулярная профилактическая уборка с использованием дезинфицирующих средств с установленной периодичностью (3 часа, 6 часов, 12 часов); при посадке в самолет измерение температуры у пассажиров проводится не в полном объеме; не проводится дезинфекция рук.