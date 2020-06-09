Воробьев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизируется вторую неделю, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Первая тема – это коронавирус. Мы видим сейчас стабилизацию ситуации, она уже идет вторую неделю. Вместе с тем, мы выявляем 700-800 случаев новых заболеваний", - сказал Воробьев в ходе заседания с членами регионального правительства, которое транслировал телеканал "360".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.