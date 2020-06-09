Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:43
https://ria.ru/20200609/1572671197.html
Воробьев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье
https://cdn25.img.ria.ru/images/156313/32/1563133229_0:268:3072:1996_1036x0_80_0_0_fbd04cecc51d68cf02ea8b2b4784bf5b.jpg
РИА Новости

Воробьев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье

11:12 09.06.2020 (обновлено: 11:43 09.06.2020)
751
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Воробьев
Андрей Воробьев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизируется вторую неделю, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Первая тема – это коронавирус. Мы видим сейчас стабилизацию ситуации, она уже идет вторую неделю. Вместе с тем, мы выявляем 700-800 случаев новых заболеваний", - сказал Воробьев в ходе заседания с членами регионального правительства, которое транслировал телеканал "360".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
221000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Работа службы скорой помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием Юлии Норкиной
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Член Совета Федерации Алексей Пушков
Пушков высмеял слова историка из США о России
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния