Воробьев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье

"Первая тема – это коронавирус. Мы видим сейчас стабилизацию ситуации, она уже идет вторую неделю. Вместе с тем, мы выявляем 700-800 случаев новых заболеваний", - сказал Воробьев в ходе заседания с членами регионального правительства, которое транслировал телеканал "360".