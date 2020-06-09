В Тверской области умерли три пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тверской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 44, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 8 июня количество летальных случаев выросло до 41.
"Сорок четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, за первые девять дней июня в регионе скончались столько же пациентов с COVID-19, сколько их умерло за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждено 84 новых случая коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтвержден 2231 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией", - информирует облправительство.
По его данным, со вчерашнего дня выздоровели 49 человек. Всего выздоровели 1478 пациентов.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.