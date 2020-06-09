КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт в Донбассе с лабиринтом и выразил уверенность, что из него есть выход.
"Это как лабиринт (конфликт в Донбассе. — Прим. ред.). Но в нем, я уверен, есть выход. Люди достаточно эмоциональны, когда бастуют или негодуют, это понятно. Мои выводы (по Донбассу. — Прим. ред.) до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это океан! Просто я — в океане. Из-за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из-за того, что я наполнен этой информацией. Я — в океане. Поэтому не сильно реагирую на информацию людей, которые находятся в озере. А глубина — она не такая! Она другая вообще-то. Но цель у нас одна — что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все — украинцы. Мы хотим одного и того же", — сказал Зеленский в комментарии изданию "Украинская правда".