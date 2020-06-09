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2020-06-09T12:09
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Зеленский сравнил конфликт в Донбассе с лабиринтом
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РИА Новости

Зеленский сравнил конфликт в Донбассе с лабиринтом

11:11 09.06.2020 (обновлено: 12:09 09.06.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт в Донбассе с лабиринтом и выразил уверенность, что из него есть выход.
"Это как лабиринт (конфликт в Донбассе. — Прим. ред.). Но в нем, я уверен, есть выход. Люди достаточно эмоциональны, когда бастуют или негодуют, это понятно. Мои выводы (по Донбассу. — Прим. ред.) до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это океан! Просто я — в океане. Из-за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из-за того, что я наполнен этой информацией. Я — в океане. Поэтому не сильно реагирую на информацию людей, которые находятся в озере. А глубина — она не такая! Она другая вообще-то. Но цель у нас одна — что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все — украинцы. Мы хотим одного и того же", — сказал Зеленский в комментарии изданию "Украинская правда".
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Вчера, 18:42
"Пустые маневры". Пушков поддержал слова экс-министра Украины о Донбассе
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ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что, страшно в океане, то? А представляешь какой океан был, пока вы на майдане прыгали? Ваше руководство всё понимало, а вы, в своей луже, думали, что самые умные.
9 июня, 11:27
nKnakis Kamakis
1300000
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