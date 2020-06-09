СК завел дело после обнаружения тела ребенка в лесополосе в Электростали

По данным ведомства, тело новорожденного ребенка было найдено 25 марта в лесополосе, расположенной вблизи проезда Энергетиков в Электростали. Сообщается, что ребенок умер за 1-2 дня до обнаружения его тела.

"Следственным отделом по городу Электростали ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

"Следствие обращается ко всем, кто может обладать информацией о матери новорожденного, а также являться свидетелем происшествия или обладать любой другой значимой для следствия информацией по совершенному преступлению, сообщить данные сведения в следственный отдел по городу Электростали", - добавляется в сообщении.