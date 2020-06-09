Жительницу Калмыкии подозревают в убийстве детей и последующем суициде

Тела 35-летней женщины и ее детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения с ножевыми ранами были обнаружены во вторник в одном из домов Элисты. По данным республиканской прокуратуры, их нашел отец семейства. При этом дверь в квартиру была закрыта изнутри. Возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным следствия, женщина нанесла смертельные ранения своим детям, а затем свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела, поручив региональному СК установить причины трагедии и дать правовую оценку действию (бездействию) компетентных органов, обязанных осуществлять контроль безопасности жизни и здоровья детей.