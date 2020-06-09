Азербайджан в мае снизил добычу нефти до 557,2 тысячи баррелей в сутки

"В рамках сделки ОПЕК+ Азербайджан сократил добычу сырой нефти в мае. ... Таким образом, Азербайджан выполнил свое обязательство в мае более чем на 98%", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что суточная добыча нефти в Азербайджане в мае составила 557,2 тысячи баррелей.

Ранее в пресс-службе минэнерго РИА Новости уточнили, что в соответствии с новой декларацией о сотрудничестве Азербайджан, выполнив в мае-июне обязательства за это время в объеме 164 тысячи баррелей, должен сохранить суточное производство нефти на уровне 554 тысячи баррелей.