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2020-06-09T11:31
https://ria.ru/20200609/1572670816.html
Азербайджан в мае снизил добычу нефти до 557,2 тысячи баррелей в сутки
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РИА Новости

Азербайджан в мае снизил добычу нефти до 557,2 тысячи баррелей в сутки

11:08 09.06.2020 (обновлено: 11:31 09.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
БАКУ, 9 июн – РИА Новости. Азербайджан выполнил в мае сделку ОПЕК+ более чем на 98%, в республике в прошлом месяце снизили добычу нефти до 557,2 тысячи баррелей в сутки с 771,4 тысячи в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэнерго страны.
"В рамках сделки ОПЕК+ Азербайджан сократил добычу сырой нефти в мае. ... Таким образом, Азербайджан выполнил свое обязательство в мае более чем на 98%", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что суточная добыча нефти в Азербайджане в мае составила 557,2 тысячи баррелей.
Ранее в пресс-службе минэнерго РИА Новости уточнили, что в соответствии с новой декларацией о сотрудничестве Азербайджан, выполнив в мае-июне обязательства за это время в объеме 164 тысячи баррелей, должен сохранить суточное производство нефти на уровне 554 тысячи баррелей.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.
Нефтяная качалка
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