В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1947

ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на семь, достигнув 1947, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1947 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 91 тысячи тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.