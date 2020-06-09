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Эйфория и бессмертие: работы победителей Sony World Photography Awards
2020-06-09T20:24
sony world photography awards
фотография
фото
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sony world photography awards, фотография, фото, фото

Эйфория и бессмертие: работы победителей Sony World Photography Awards

16:09 09.06.2020 (обновлено: 20:24 09.06.2020)
741
Всемирная организация фотографии назвала имена лауреатов Sony World Photography Awards 2020. Звание "Фотограф года" и приз в 25 тысяч долларов получил Пабло Альбаренга из Уругвая. Кроме того, определены победители Профессионального, Открытого, Студенческого и Молодежного конкурсов. Лучшие работы — в подборке Ria.ru.
© Фото : Pablo Albarenga/ Sony World Photography Awards 2020

Цикл "Семена сопротивления" победителя конкурса и обладателя титула "Фотограф года" Пабло Альбаренги посвящен территориям, которым грозит исчезновение, и активистам, борющимся за сохранение природы.

Pablo Albarenga. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
1 из 13

Цикл "Семена сопротивления" победителя конкурса и обладателя титула "Фотограф года" Пабло Альбаренги посвящен территориям, которым грозит исчезновение, и активистам, борющимся за сохранение природы.

© Фото : Pablo Albarenga/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Tom Oldham/ Sony World Photography Awards 2020

В Открытом конкурсе победу присудили британскому фотографу Тому Олдхему (Tom Oldham) за выразительный черно-белый портрет музыканта Чарльза Томпсона, выступающего под сценическим псевдонимом Блэк Френсис.

Tom Oldham. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
2 из 13

В Открытом конкурсе победу присудили британскому фотографу Тому Олдхему (Tom Oldham) за выразительный черно-белый портрет музыканта Чарльза Томпсона, выступающего под сценическим псевдонимом Блэк Френсис.

© Фото : Tom Oldham/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Sandra Herber/ Sony World Photography Awards 2020

В категории "Архитектура" лучшим признали цикл "Подледная рыбалка на озере Виннипег" Сандры Гербер (Sandra Herber) из Канады.

Sandra Herber. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
3 из 13

В категории "Архитектура" лучшим признали цикл "Подледная рыбалка на озере Виннипег" Сандры Гербер (Sandra Herber) из Канады.

© Фото : Sandra Herber/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Ioanna Sakellaraki/ Sony World Photography Awards 2020

"Фотографом года в Студенческом конкурсе" стала гречанка Иоанна Сакеллараки (Ioanna Sakellaraki). Ее цикл "Эйфория" создан на небольшом острове Тилос, который первым в Средиземноморье полностью перешел на возобновляемые источники энергии.

Ioanna Sakellaraki. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
4 из 13

"Фотографом года в Студенческом конкурсе" стала гречанка Иоанна Сакеллараки (Ioanna Sakellaraki). Ее цикл "Эйфория" создан на небольшом острове Тилос, который первым в Средиземноморье полностью перешел на возобновляемые источники энергии.

© Фото : Ioanna Sakellaraki/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Maria Kokunova/ Sony World Photography Awards 2020

В категории "Открытие" победила россиянка Мария Кокунова с циклом "Пещера".

Maria Kokunova. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
5 из 13

В категории "Открытие" победила россиянка Мария Кокунова с циклом "Пещера".

© Фото : Maria Kokunova/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Robin Hinsch/ Sony World Photography Awards 2020

Первое место в категории "Окружающая среда" завоевал Робин Хинш (Robin Hinsch) из Германии за цикл "Беда".

Robin Hinsch. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
6 из 13

Первое место в категории "Окружающая среда" завоевал Робин Хинш (Robin Hinsch) из Германии за цикл "Беда".

© Фото : Robin Hinsch/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Cesar Dezfuli/ Sony World Photography Awards 2020

В категории "Портрет" победу праздновал испанец Цезарь Дезфули (Cesar Dezfuli), создавший цикл работ "Пассажиры".

Cesar Dezfuli. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
7 из 13

В категории "Портрет" победу праздновал испанец Цезарь Дезфули (Cesar Dezfuli), создавший цикл работ "Пассажиры".

© Фото : Cesar Dezfuli/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Ronny Behnert/ Sony World Photography Awards 2020

Высшие оценки жюри и первое место в категории "Пейзаж" достались немецкому фотографу Ронни Бехнерту (Ronny Behnert) за серию "Тории".

Ronny Behnert. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
8 из 13

Высшие оценки жюри и первое место в категории "Пейзаж" достались немецкому фотографу Ронни Бехнерту (Ronny Behnert) за серию "Тории".

© Фото : Ronny Behnert/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Chung Ming Ko/ Sony World Photography Awards 2020

"Раны Гонконга" Чан Минь Ко (Chung Ming Ko) — лучшая документальная фотография конкурса.

Chung Ming Ko. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
9 из 13

"Раны Гонконга" Чан Минь Ко (Chung Ming Ko) — лучшая документальная фотография конкурса.

© Фото : Chung Ming Ko/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Ángel López Soto/ Sony World Photography Awards 2020

Энджел Лопез Сото (Ángel López Soto) из Испании и его "Сенегальские рестлеры" одержали победу в категории "Спорт".

Ángel López Soto. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
10 из 13

Энджел Лопез Сото (Ángel López Soto) из Испании и его "Сенегальские рестлеры" одержали победу в категории "Спорт".

© Фото : Ángel López Soto/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Hsien-Pang Hsieh/ Sony World Photography Awards 2020

Титул "Фотограф года в Молодежном конкурсе" завоевал 19-летний тайванец Се Шэнпан (Hsien-Pang Hsieh). Герой его снимка "В спешке" — уличный актер, изображающий торопливого прохожего, но на самом деле стоящий на месте.

Hsien-Pang Hsieh. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
11 из 13

Титул "Фотограф года в Молодежном конкурсе" завоевал 19-летний тайванец Се Шэнпан (Hsien-Pang Hsieh). Герой его снимка "В спешке" — уличный актер, изображающий торопливого прохожего, но на самом деле стоящий на месте.

© Фото : Hsien-Pang Hsieh/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Brent Stirton/ Sony World Photography Awards 2020

Победителем в категории "Мир природы и дикие животные" стал Брент Стиртон (Brent Stirton) из Южной Африки с циклом "Панголины в кризисе".

Brent Stirton. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
12 из 13

Победителем в категории "Мир природы и дикие животные" стал Брент Стиртон (Brent Stirton) из Южной Африки с циклом "Панголины в кризисе".

© Фото : Brent Stirton/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Alessandro Gandolfi/ Sony World Photography Awards 2020

В категории "Натюрморт" победил итальянский фотограф Алессандро Гандольфи (Alessandro Gandolfi) с серией "Бессмертие".

Alessandro Gandolfi. Работа победителя конкурса Sony World Photography Awards 2020
13 из 13

В категории "Натюрморт" победил итальянский фотограф Алессандро Гандольфи (Alessandro Gandolfi) с серией "Бессмертие".

© Фото : Alessandro Gandolfi/ Sony World Photography Awards 2020
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