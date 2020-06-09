Эйфория и бессмертие: работы победителей Sony World Photography Awards

Цикл "Семена сопротивления" победителя конкурса и обладателя титула "Фотограф года" Пабло Альбаренги посвящен территориям, которым грозит исчезновение, и активистам, борющимся за сохранение природы.
Цикл "Семена сопротивления" победителя конкурса и обладателя титула "Фотограф года" Пабло Альбаренги посвящен территориям, которым грозит исчезновение, и активистам, борющимся за сохранение природы.
В Открытом конкурсе победу присудили британскому фотографу Тому Олдхему (Tom Oldham) за выразительный черно-белый портрет музыканта Чарльза Томпсона, выступающего под сценическим псевдонимом Блэк Френсис.
В Открытом конкурсе победу присудили британскому фотографу Тому Олдхему (Tom Oldham) за выразительный черно-белый портрет музыканта Чарльза Томпсона, выступающего под сценическим псевдонимом Блэк Френсис.
В категории "Архитектура" лучшим признали цикл "Подледная рыбалка на озере Виннипег" Сандры Гербер (Sandra Herber) из Канады.
В категории "Архитектура" лучшим признали цикл "Подледная рыбалка на озере Виннипег" Сандры Гербер (Sandra Herber) из Канады.
"Фотографом года в Студенческом конкурсе" стала гречанка Иоанна Сакеллараки (Ioanna Sakellaraki). Ее цикл "Эйфория" создан на небольшом острове Тилос, который первым в Средиземноморье полностью перешел на возобновляемые источники энергии.
"Фотографом года в Студенческом конкурсе" стала гречанка Иоанна Сакеллараки (Ioanna Sakellaraki). Ее цикл "Эйфория" создан на небольшом острове Тилос, который первым в Средиземноморье полностью перешел на возобновляемые источники энергии.
В категории "Открытие" победила россиянка Мария Кокунова с циклом "Пещера".
В категории "Открытие" победила россиянка Мария Кокунова с циклом "Пещера".
Первое место в категории "Окружающая среда" завоевал Робин Хинш (Robin Hinsch) из Германии за цикл "Беда".
Первое место в категории "Окружающая среда" завоевал Робин Хинш (Robin Hinsch) из Германии за цикл "Беда".
В категории "Портрет" победу праздновал испанец Цезарь Дезфули (Cesar Dezfuli), создавший цикл работ "Пассажиры".
В категории "Портрет" победу праздновал испанец Цезарь Дезфули (Cesar Dezfuli), создавший цикл работ "Пассажиры".
Высшие оценки жюри и первое место в категории "Пейзаж" достались немецкому фотографу Ронни Бехнерту (Ronny Behnert) за серию "Тории".
Высшие оценки жюри и первое место в категории "Пейзаж" достались немецкому фотографу Ронни Бехнерту (Ronny Behnert) за серию "Тории".
"Раны Гонконга" Чан Минь Ко (Chung Ming Ko) — лучшая документальная фотография конкурса.
"Раны Гонконга" Чан Минь Ко (Chung Ming Ko) — лучшая документальная фотография конкурса.
Энджел Лопез Сото (Ángel López Soto) из Испании и его "Сенегальские рестлеры" одержали победу в категории "Спорт".
Энджел Лопез Сото (Ángel López Soto) из Испании и его "Сенегальские рестлеры" одержали победу в категории "Спорт".
Титул "Фотограф года в Молодежном конкурсе" завоевал 19-летний тайванец Се Шэнпан (Hsien-Pang Hsieh). Герой его снимка "В спешке" — уличный актер, изображающий торопливого прохожего, но на самом деле стоящий на месте.
Титул "Фотограф года в Молодежном конкурсе" завоевал 19-летний тайванец Се Шэнпан (Hsien-Pang Hsieh). Герой его снимка "В спешке" — уличный актер, изображающий торопливого прохожего, но на самом деле стоящий на месте.
Победителем в категории "Мир природы и дикие животные" стал Брент Стиртон (Brent Stirton) из Южной Африки с циклом "Панголины в кризисе".
Победителем в категории "Мир природы и дикие животные" стал Брент Стиртон (Brent Stirton) из Южной Африки с циклом "Панголины в кризисе".
В категории "Натюрморт" победил итальянский фотограф Алессандро Гандольфи (Alessandro Gandolfi) с серией "Бессмертие".
В категории "Натюрморт" победил итальянский фотограф Алессандро Гандольфи (Alessandro Gandolfi) с серией "Бессмертие".