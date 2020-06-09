Эйфория и бессмертие: работы победителей Sony World Photography Awards

Всемирная организация фотографии назвала имена лауреатов Sony World Photography Awards 2020. Звание "Фотограф года" и приз в 25 тысяч долларов получил Пабло Альбаренга из Уругвая. Кроме того, определены победители Профессионального, Открытого, Студенческого и Молодежного конкурсов. Лучшие работы — в подборке Ria.ru.