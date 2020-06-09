В Симферополе установили новые температурные рекорды

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Сразу три новых рекорда температурных значений установлены для начала июня в Сразу три новых рекорда температурных значений установлены для начала июня в Симферополе , сообщили РИА Новости в региональном гидрометцентре.

Жаркая погода с дневными температурами до 35 градусов установилась в Крыму , объявлен режим высокой пожароопасности, сообщило ранее региональное МЧС

"В Симферополе 6 июня зафиксирована температура 32,6 градуса – на 1,5 градуса выше многолетних значений, чем предыдущий рекорд в 2011 году. Седьмого июня максимальное значение 32,3 – на 0,8 градуса выше, чем в 2000 году, тоже новый рекорд для этой даты. Вчера, 8 июня, максимум составил 34,4 градуса – на 1,9 градуса выше, чем в 2009 году, бывшее теперь максимальное значение", – сообщили в гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, температурный фон немного снизится с 13 июня.