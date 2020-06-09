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В Симферополе установили новые температурные рекорды
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РИА Новости

В Симферополе установили новые температурные рекорды

11:03 09.06.2020 (обновлено: 11:45 09.06.2020)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка гуляет на маковом поле в Крыму
Девушка гуляет на маковом поле в Крыму
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Сразу три новых рекорда температурных значений установлены для начала июня в Симферополе, сообщили РИА Новости в региональном гидрометцентре.
Жаркая погода с дневными температурами до 35 градусов установилась в Крыму, объявлен режим высокой пожароопасности, сообщило ранее региональное МЧС.
"В Симферополе 6 июня зафиксирована температура 32,6 градуса – на 1,5 градуса выше многолетних значений, чем предыдущий рекорд в 2011 году. Седьмого июня максимальное значение 32,3 – на 0,8 градуса выше, чем в 2000 году, тоже новый рекорд для этой даты. Вчера, 8 июня, максимум составил 34,4 градуса – на 1,9 градуса выше, чем в 2009 году, бывшее теперь максимальное значение", – сообщили в гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, температурный фон немного снизится с 13 июня.
В связи с установлением засушливой ветреной погоды в Крыму увеличилось число природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз, ландшафтных пожаров (трава, мусор) – на 38%, сообщили в МЧС, с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Приказом минэкологии региона введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
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ТуризмНовости - ТуризмПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СимферопольРеспублика Крым
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