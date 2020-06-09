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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:02
https://ria.ru/20200609/1572670328.html
Служба крови в России переходит в обычный режим функционирования
https://cdn24.img.ria.ru/images/153285/69/1532856902_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_d61d536e051742c587dd6e74f979581f.jpg
РИА Новости

Служба крови в России переходит в обычный режим функционирования

11:02 09.06.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинОлег Салагай
Олег Салагай
© РИА Новости / Александр Натрускин
Олег Салагай. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Служба крови в России переходит в обычный режим функционирования, который был до пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
"Сегодня поскольку ограничения постепенно начинают сниматься, мы переходим в обычный режим функционирования, в обычный режим функционирования переходит и Служба крови", - сказал Салагай на акции, приуроченной ко Дню донора.
Он отметил, что дефицита донорской крови на сегодня в России нет, все медицинские организации донорской кровью обеспечены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОлег СалагайЗдоровье - ОбществоОбщество
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