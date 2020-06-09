МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Служба крови в России переходит в обычный режим функционирования, который был до пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
"Сегодня поскольку ограничения постепенно начинают сниматься, мы переходим в обычный режим функционирования, в обычный режим функционирования переходит и Служба крови", - сказал Салагай на акции, приуроченной ко Дню донора.
Он отметил, что дефицита донорской крови на сегодня в России нет, все медицинские организации донорской кровью обеспечены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.